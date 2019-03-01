НБУ знизив норму обов'язкового продажу валюти експортерами

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Експортери продаватимуть 30% валютної виручки

Національний банк знизив з 1 березня знизить норму обов'язкового продажу валютної виручки експортерами з 50% до 30%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Нацбанку від 6 лютого 2019 року № 35.

Нагадаємо, у січні 2019 року заступник голови Національного банку Олег Чурій сказав, що Національний банк планує знизити норму обов'язкового продажу валютної виручки експортерами з 50% до 30% або повністю її скасувати.

Відзначимо, на початку січня 2019 року Національний банк оприлюднив дорожню карту валютної лібералізації, розроблену разом з експертами Міжнародного валютного фонду. Серед головних пріоритетів НБУ - зняття низки обмежень, які створюють найбільше додаткових труднощів для ведення зовнішньоекономічної діяльності і стримують нові іноземні інвестиції в Україну. Зокрема і насамперед: поступове зниження і скасування вимог до обов’язкового продажу валютної виручки; скасування вимоги щодо попереднього резервування коштів для купівлі іноземної валюти (купівля на умовах Т+1) тощо.