НБУ скасував ще одне обмеження на валютному ринку

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Крок зроблено у відповідності з дорожньою картою з валютної лібералізації

Національний банк своєю постановою повністю скасував обмеження на репатріацію дивідендів з України. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Згідно з постановою, з 10 липня 2019 року бізнес з іноземним капіталом більше не обмежується лімітом на перерахування дивідендів за кордон або на рахунки нерезидентів в Україні в розмірі 12 млн євро на місяць для однієї юридичної особи.

Як заначили в НБУ, чергове валютне послаблення не матиме негативних наслідків для макрофінансової стабільності. У першому півріччі бізнес перерахував за кордон дивіденди на суму 1,27 млрд доларів, з яких 1,07 млрд доларів - за рахунок купленої валюти. Такі обсяги перерахування та купівлі валюти є на 20% і 14% меншими, ніж за аналогічний період минулого року.

"Репатріація дивідендів загалом не чинить істотного впливу на ринок, адже купівля валюти на ці цілі становить близько 4% від загального попиту клієнтів банків на іноземну валюту", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, новий закон "Про валюту і валютні операції", який замінив декрет Кабінету міністрів 1993 року про валютний контроль, набрав чинності 7 лютого 2019 року. Нова система валютного регулювання, затверджена постановами Національного банку, передбачає низку послаблень на валютному ринку. Загалом із 7 лютого введені в дію близько 30 послаблень.

Крім того Національний банк вирішив знизити 1 березня норму обов'язкового продажу валюти експортерами з 50% до 30%, дозволив з 7 лютого репатріацію дивідендів та з 7 лютого скасував вимогу попереднього резервування валюти (правило Т+1).