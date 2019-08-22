Совет финстабильности оценил влияние либерализации на валютный рынок

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс гривны к доллару стабилен в течение трех лет

Вступление в силу нового валютного законодательством не повлекло нестабильности на валютном рынке Украины Об этом говорится в годовом отчете о деятельности Совета по финансовой стабильности за период с августа 2018 года по июль 2019 года.

Как отмечается в отчете, стабильность на рынке сохранялась в т.ч. числе благодаря предложению валюты со стороны экспортеров и поступлению переводов от трудовых мигрантов. Дополнительным фактором предложения валюты в 2019 году стал рост инвестиций нерезидентов в ОВГЗ.

"В результате обменный курс гривны оставался относительно стабильным, а Национальный банк имел возможность пополнять резервы через интервенции на рынке", - говорится в документе.

Напомним, Совет по финансовой стабильности создан в марте 2015 года. Целью совета является своевременное выявление и минимизация рисков, угрожающих стабильности банковской и финансовой системы государства. сопредседателями Совета являются глава НБУ и министр финансов.

Напомним, новый закон "О валюте и валютных операциях", который заменил декрет Кабинета министров 1993 года о валютном контроле, вступивший в силу 7 февраля 2019 года. Новая система валютного регулирования, утвержденная постановлениями Национального банка, предусматривает ряд послаблений на валютном рынке. В целом с 7 февраля введены в действие около 30 послаблений.

Кроме того, Национальный банк отменил требование предварительного резервирования валюты (правило Т+1).