У НБУ назвали головні новації закону про валюту для населення

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Громадяни зможуть купувати валюту онлайн та інвестувати за кордон

Новий закон "Про валюту і валютні операції" набирає чинності 7 лютого і скасовує низку обмежень для бізнеса і населення. Про це на брифінгу сказав заступник голови НБУ Олег Чурій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Чурій, закон був розроблений відповідно до Угоди про асоціацію ЄС та відповідає європейському законодавству.

"З сьомого числа у нас буде працювати повністю нове законодавство", - сказав він.

Говорячи про операції з валютою для фізичних осіб, Чурій нагадав про низку послаблень.

"Перш за все, це можливіть онлайн-купівлі валюти, тобто валюту можна буде купити через картки або через онлайн-банкінг та інші системи", - повідомив заступник голови НБУ.

Крім того, фізичні особи тепер можуть інвестувати за кордон без отримання ліцензії 50 тис. євро на рік, сказав він і додав, що цей ліміт буде поступово збільшуватися.

"Також для фізичних осіб можна буде перераховувати гроші за кордон в розмірі 150 тис. грн без відкриття рахунків", - додав Чурій.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України затвердив усі нормативно-правові акти, які є основою для нової системи валютного регулювання, передбаченої законом України "Про валюту і валютні операції", що набере чинності з 7 лютого 2019 року. Нова система складається з восьми основних постанов, які замінили попередню базу з 56 нормативно-правових актів у сфері валютного регулювання.

Нагадаємо, на початку січня 2019 року Національний банк оприлюднив дорожню карту валютної лібералізації, розроблену разом з експертами Міжнародного валютного фонду. Серед головних пріоритетів НБУ - зняття низки обмежень, які створюють найбільше додаткових труднощів для ведення зовнішньоекономічної діяльності і стримують нові іноземні інвестиції в Україну. Зокрема і насамперед: поступове зниження і скасування вимог до обов’язкового продажу валютної виручки; скасування вимоги щодо попереднього резервування коштів для купівлі іноземної валюти (купівля на умовах Т+1) тощо.