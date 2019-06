Рада Європи обрала нового генсекретаря

Генеральним секретарем Ради Європи обрали представницю Хорватії Марію Пейчинович-Бурич. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ПАРЄ Twitter.

Як повідомляється, вона перемогла у представника Бельгії Дідьє Рейндерс, якого вважали фаворитом цих виборів.

За Пейчинович-Бурич проголосували 159 депутатів, що становить абсолютну більшість голосів (на один голос перевищує необхідний мінімум). За Рейндерса проголосували 105 депутатів.

