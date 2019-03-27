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У Раді Європи визначили двох кандидатів на пост генсека

Новини » Політика    27.03.2019 - 14:47
У Раді Європи визначили двох кандидатів на пост генсека
Фото: Марії Пейчинович-Бурич і Дідьє Рейндерс (колаж РБК-Україна)

За пост Ягланда будуть боротися Марії Пейчинович-Бурич і Дідьє Рейндерса

Комітет міністрів Ради Європи назвав двох кандидатів, які будуть боротися за пост генсека Ради Європи на виборах 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter представника Ради Європи Даніеля Хольтгена.

Він повідомив, що за посаду Ягланда будуть боротися Марії Пейчинович-Бурич (Хорватія) і Дідьє Рейндерс (Бельгія).

"Комітет міністрів Ради Європи сьогодні передав в Парламентську асамблею дві кандидатури на пост генерального секретаря, вибори якого відбудуться в червні: Марії Пейчинович-Бурич (Хорватія) і Дідьє Рейндерс (Бельгія)", - написав він.

У Раді Європи визначили двох кандидатів на пост генсекаНагадаємо, що в червні 2019 року пройдуть вибори на посаду генсека Ради Європи. У Раді Європи опублікували список кандидатів, які претендують на посаду генерального секретаря осередку, посаду генерального секетаря яку зараз займає Турбйорн Ягланд.

Міністр закордонних справ і оборони Бельгії Дідьє Рейндерс висунув свою кандидатуру на посаду генерального секретаря Ради Європи (РЄ).

Рейндерс був міністром фінансів країни з 1999-го по 2011 рік, коли він зайняв посаду глави МЗС, в грудні 2018-го його за сумісництвом призначили міністром оборони.

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