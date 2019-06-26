Україна і ще кілька делегацій покинули засідання ПАРЄ

Фото: ПАРЄ (assembly.coe.int)

Делегації кількох країн покинули засідання ПАРЄ в знак протесту

Делегації України і ще кількох країн покинули засідання ПАРЄ в знак протесту проти повернення делегації Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови делегації України в ПАРЄ Георгія Логвинського у Facebook.

За його словами, українська делегація залишила зал, але продовжить боротьбу. У той же час член української делегації Ірина Геращенко привела текст спільної заяви представників України, Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі та Словаччини.

"Майбутнє Ради Європи під загрозою в цілому, тому що вона втрачає довіру людей, на захист яких вона повинна стояти. Ми повертаємося додому, щоб консультуватися з нашими парламент і уряд про спільні дії в Асамблеї на наступних сесіях", - йдеться в спільній заяві.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Парламентська асамблея Ради Європи прийняла рішення про підтвердження повноважень делегації Російської Федерації без обмежень, незважаючи на порушення принципів Ради Європи. За резолюцію без санкцій проти Російської Федерації віддали 116 голосів, 52 - проти, 15 - утрималися.

Нагадаємо, Асамблея підтримала резолюцію про повернення делегації Російської Федерації. За таке рішення проголосували 118 членів ПАРЄ, проти були 62, 10 утрималися. У повному складі резолюцію підтримали делегації з Франції, Туреччини, Азербайджану, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччині, Португалії, Сербії.