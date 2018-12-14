ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Ягланд закликав Верховний суд посилити впровадження конвенції з прав людини

Новини » Політика    14.12.2018 - 11:50
Ягланд закликав Верховний суд посилити впровадження конвенції з прав людини
Фото: Турбйорн Ягланд (flickr.com/mfarussia)

Рада Європи буде і надалі підтримувати Верховний суд України

Верховний суд України має посилювати впровадження Європейської конвенції з прав людини через виконання рішень ЄСПЛ. Про це заявив генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд у листі до голови Верховного суду Валентини Данішевської, передає кореспондент РБК-Україна.

Лист передав спецпредставник генсека РЄ під час конференції щодо першої річниці створення Верховного суду.

"Протягом першого року суд мав серйозні досягнення. Хочу заохотити вас і вашу установу надалі вживати і посилювати зусилля для того, щоб цілком впроваджувати Європейську конвенцію з прав людини. Зокрема, через виконання рішень Європейського суду з прав людини. Це допоможе збільшити довіру населення України до судової системи", - йдеться у листі.

Спецпредставник генсека Ради Європи в Україні Режі Брійя у свою чергу додав, що РЄ буде підтримувати Верховний суд і надалі.

"У рамках плану дій щодо України Рада Європи буде і надалі підтримувати новий Верховний суд та всі компоненти судової системи в вашій країні", - заявив Брійя.

Нагадаємо, раніше в РЄ заявили про безпрецедентний рівень прозорості судової реформи в Україні.

РБК-Україна також повідомляло, що в кінці листопада глава Представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі відзначав, що рівень довіри українців до судової влади досить низький, але з 2015 року ситуація покращилася.

Додамо також, за даними опитування КМІС, три чверті українців (73,3%) чули про те, що в Україні протягом останніх років реалізується судова реформа, а 26,7% не чули про це.

У Раді Європи заявили про безпрецедентний рівень прозорості судової реформи в Україні Генсек Ради Європи відреагував на ситуацію в Азовському морі
Новини України Збройні сили УкраїниРада Європи
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся