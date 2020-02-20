ЄС планує влітку продовжити санкції проти Росії

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Очікується, що Євросоюз продовжить санкції проти РФ 18 червня

Європейський союз планує продовжити санкції проти Росії у червні 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у Twitter.

"Наступний саміт Східного партнерства, ймовірно, відбудеться вранці 18 червня, а після обіду перетвориться на саміт Європейської комісії. Великих результатів не очікується, але викликає занепокоєння, якщо лідери ЄС не зможуть продовжити санкції проти Росії", - написав він.

Нагадаємо, Єврокомісар з питань політики сусідства та переговорів про розширення Олівер Варгеи заявив, що Європейський союз не буде переглядати санкції проти Російської Федерації, поки вона не досягне прогресу у виконанні мінських угод.

За словами Варгеи, рішення щодо санкцій приймаються всіма державами-членами. Він додав, що всі країни-учасники ЄС погоджуються з даною санкційної політики.

Раніше повідомлялося, що Канада розширила санкції проти Росії за організацію та проведення незаконних "виборів" в окупованому Криму. Санкції передбачають заморожування активів і накладення заборони на співпрацю з певними особами.

Також РБК-Україна писало, що США розширили список антиросійських санкцій. Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ввело санкції проти восьми осіб і однієї організації у відповідь на триваючу агресію Росії щодо України і спробу окупації Криму.