Рада асоціації підтвердила роль України як стратегічної країни для транзиту газу

Фото: засідання Україна-ЄС (eu-ua.org)

Рада асоціації привітала призначення нової спостережної ради ДП "Укренерго"

Рада асоціації підтвердила роль України як стратегічної транзитної країни для постачання газу, яка забезпечує доступні, безпечні і стабільні постачання до ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на спільну заяву за підсумками п’ятої зустрічі Ради асоціації Україна-ЄС.

У заяві йдеться про те, що Рада асоціації привітала призначення нової спостережної ради ДП "Укренерго" та прогрес, досягнутий у створенні "Фонду енергоефективності".

"Рада асоціації наголосила на нагальній потребі завершити розукрупнення відповідних операторів систем передачі в електричному та газовому секторах у відповідності до законодавства ЄС. Одночасно, вона очікує на подальші кроки протягом наступних місяців з метою успішного завершення корпоратизації та сертифікації ДП "Укренерго", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко повідомляв, що в Україні у 2019 році планується сформувати наглядові ради ще п'яти великих державних компаній.

Відзначимо, в листопаді наглядову раду "Укренерго" очолив екс-глава представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер. Його заступником став представник держави Сергій Кушнір.

Крім того, комісія з відбору вибрала незалежних членів наглядової ради державної установи "Фонд енергоефективності". Зокрема, перші дві посади займуть представник Польщі Анджей Райкевич і Юлія Сабатюк з України.