Комісія визначила незалежних членів наглядової ради Фонду енергоефективності

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Фонду енергоефективності розпочне повноцінну роботу на початку 2019 року

Комісія з відбору незалежних членів наглядової ради державної установи "Фонд енергоефективності" оприлюднила результати конкурсу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

За даними прес-служби, на першу посаду незалежного члена наглядової ради визначено - Rajkiewicz Andrzej (Польща), на другу - Сабатюк Юлію (Україна).

За процедурою конкурсного відбору комісією визначено також двох претендентів - других за результатами: на першу посаду - Laura Garbenciute-Bakiene (Литва), на другу посаду - Luchinkina Karina (Велика Британія).

Усього до комісії з відбору незалежних членів наглядової ради Фонду енергоефективності надійшли заяви від 56 претендентів. З них до наступного етапу було допущено 49.

Під час оцінювання конкурсних пропозицій, Комісією було відібрано 20 претендентів, які пройшли на третій етап конкурсного відбору - розв’язання усного ситуаційного завдання, з яким найкраще впоралось 8 претендентів - чотири претенденти з України та чотири з європейських країн.

Фінальним етапом конкурсу бу співбесіда претендентів з членами конкурсної комісії.

Нагадаємо, 18 квітня 2018 року представники Євросоюзу та уряду України підписали фінансову угоду про надання 50 млн євро безповоротного фінансування програми підтримки енергоефективності в Україні, спрямованої на підтримку Фонду енергоефективності України. 26 липня Кабінет міністрів України збільшив статутний капітал Фонду енергоефективності до 1,6 млрд гривень для запуску його повноцінної роботи.

Як повідомляло РБК-Україна, у жовтні віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко заявив, що Фонд енергоефективності розпочне свою повноцінну роботу у першому кварталі 2019 року.