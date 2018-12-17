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Совет ассоциации подтвердил роль Украины как стратегической страны для транзита газа

Новости » Политика    17.12.2018 - 14:58
Совет ассоциации подтвердил роль Украины как стратегической страны для транзита газа
Фото: заседание Украина-ЕС (eu-ua.org)

Совет ассоциации приветствовал назначение нового наблюдательного совета ГП "Укрэнерго"

Совет ассоциации подтвердил роль Украины как стратегической транзитной страны для поставок газа, которая обеспечивает доступные, безопасные и стабильные поставки в ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на общее заявление по итогам пятой встречи Совета ассоциации Украина-ЕС.

В заявлении говорится о том, что Совет ассоциации приветствовал назначение нового наблюдательного совета ГП "Укрэнерго" и прогресс, достигнутый в создании "Фонда энергоэффективности".

"Совет ассоциации подчеркнул на насущной необходимости завершить разукрупнение соответствующих операторов систем передачи в электрическом и газовом секторах в соответствии с законодательством ЕС. Одновременно, он ожидает дальнейшие шаги в течение следующих месяцев с целью успешного завершения корпоратизации и сертификации ГП "Укрэнерго", - говорится в сообщении.

Напомним, министр Кабинета министров Александр Саенко сообщал, что в Украине в 2019 году планируется сформировать наблюдательные советы еще пяти крупных государственных компаний.

Отметим, в ноябре наблюдательный совет "Укрэнерго" возглавил экс-глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер. Его заместителем стал представитель государства Сергей Кушнир.

Кроме того, комиссия по отбору выбрала независимых членов наблюдательного совета государственного учреждения "Фонд энергоэффективности". В частности, первые две должности займут представитель Польши Анджей Райкевич и Юлия Сабатюк из Украины.

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