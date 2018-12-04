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У Кабміні планують сформувати наглядові ради ще 5 держкомпаній в 2019

Новини » Політика    04.12.2018 - 10:47
У Кабміні планують сформувати наглядові ради ще 5 держкомпаній в 2019
Фото: Олександр Саєнко (facebook.com/OSaienko)

Поки відомо про плани сформувати наглядові ради в "Енергоатомі" та "Укргідроенерго"

В Україні у 2019 році планується сформувати наглядові ради ще п'яти великих державних компаній. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра Кабінету міністрів Олександра Саєнка в Facebook.

За його словами, на наступний рік в уряді планують сформувати ще п'ять наглядових рад для особливо важливих державних підприємств.

"Вже почали підготовку до відбору по "Укргідроенерго" і "Енергоатому". Згодом визначимо ще три підприємства", - зазначив Саєнко.

Він також додав, що це будуть наглядові ради, в яких більшість місць буде відведено незалежним кандидатам.

У Кабміні планують сформувати наглядові ради ще 5 держкомпаній в 2019

Нагадаємо, в листопаді наглядову раду "Укренерго" очолив екс-глава представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер. Його заступником став представник держави Сергій Кушнір.

Крім того, комісія з відбору вибрала незалежних членів наглядової ради державної установи "Фонд енергоефективності". Зокрема, перші дві посади займуть представник Польщі Анджей Райкевич і Юлія Сабатюк з України.

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