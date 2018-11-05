Наглядову раду "Укренерго" очолив екс-голова представництва ЄБРР в Україні Аджунер

Фото: Набсовет Укренерго (ua.energy)

На першому засіданні наглядової ради розподілили посади і визначили план на наступний рік

Головою наглядової ради НЕК "Укренерго" обрани незалежний член ради, екс-голова представництва ЄБРР Шевкі Аджунер, його заступником - представник держави Сергій Кушнір. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

Як зазначили в компанії, перше засідання наглядової ради відбулося 2-3 листопада 2018 року. Перед засіданням усі члени наглядової ради підписали відповідні контракти з НЕК "Укренерго".

Наглядова рада створила комітети з питань аудиту, з призначень і визначення винагороди посадовим особам, з інвестицій та стратегії, регуляторний комітет та визначилася з їхніми керівниками, повідомили в прес-службі.

"Також наглядова рада підтвердила повноваження Всеволода Ковальчука як тимчасово виконуючого обов’язки директора ДП "НЕК "Укренерго" та визначила графік своїх засідань на цей і наступний рік", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив наглядову раду "Укренерго" на засіданні 3 жовтня. За квотою уряду до наглядової ради увійшли держсекретар Міненерго Максим Немчинов, заступник держсекретаря Кабміну Сергій Кушнір і радник віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона Олександр Поплавський.

Незалежними членами спостережної ради затверджено фінансист Шевкі Аджунер, колишній президент європейської мережі операторів ENTSO-E Педер Андреасен, екс-топ-менеджер італійської Terna Луїджі де Францісі і президент Французького енергетичного ради Олів'є Апперт.

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик своїм наказом від 25 жовтня затвердив умови цивільно-правового договору з членами наглядової ради ДП "Укренерго", згідно з яким незалежні члени отримуватимуть винагороду 1370 тис. гривень до утримання всіх податків і зборів на рік.