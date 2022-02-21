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Путін розпочав засідання Радбезу Росії щодо України: трансляція

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Москва, Понеділок 21 лютого 2022 16:01
Путін розпочав засідання Радбезу Росії щодо України: трансляція Фото: Володимир Путін, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Президент РФ Володимир Путін проводить засідання Ради безпеки Росії. Засідання стосується загострення ситуації довкола України.

РБК-Україна розповідає подробиці.

Порядок денних засідання Ради безпеки РФ не розкривався. Планувалося, що на ньому виступить Путін, а також будуть заслухані російські міністри.

Крім того, російські ЗМІ дізналися, що на засідання Радбезу РФ винесли питання визнання так званих "ЛНР" та "ДНР". Напередодні початку засідання ватажки бойовиків закликали Росію визнати "псевдореспубліки".

Головне з виступу Путіна на засіданні:

  • Путін звинуватив Україну в загостренні на Донбасі;
  • Путін вважає, що Україна не збирається виконувати мінські угоди;
  • Сьогодні буде визначено подальші кроки РФ щодо Донбасу;
  • Путін вважає, що питання Донбасу тісно пов'язане з питаннями глобальної безпеки в світі і в Європі;
  • Путін вважає, що якщо Україна вступить в НАТО, загрози для Росії багаторазово зростуть.
  • Путін розповів, що США допустили мораторій щодо термінів вступу України в НАТО, але його це не влаштовує.

Що обговорювали на засіданні Радбезу РФ:

  • Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров виступив з доповіддю щодо так званих "гарантій безпеки", розкритикувавши Захід у небажанні брати до уваги ключові російські вимоги.
  • Представник Кремля Дмитро Козак заявив, що Україні окуповані території Донбасу не потрібні, і Україна нібито хоче заморозити ситуацію.

Нагадаємо, сьогодні Міноборони України розкрило російський план щодо агресії.

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