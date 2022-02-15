Путін відреагував на звернення Держдуми про визнання "ЛДНР"

Президент Росії Володимир Путін відреагував на звернення Державної Думи про визнання "ЛНДР". Російський лідер заявив, що готовий зробити все необхідне для розв'язання проблем Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Путіна і канцлера Німеччини Олафа Шольца.

"Я (Путін - ред.) виходитиму з того, що ми повинні все зробити для розв'язання проблем Донбасу. Насамперед виходячи з нереалізованих можливостей мінських угод", - сказав президент Росії.

У ході пресконференції Шольц, відповідаючи на питання про введення військ у НАТО до Югославії, сказав, що це було зроблено під загрозою геноциду. Після цього Путін заявив, що те, що відбувається сьогодні на Донбасі, це і є нібито "геноцид".