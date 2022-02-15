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Путін відреагував на звернення Держдуми про визнання "ЛДНР"

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Москва, Вівторок 15 лютого 2022 16:36
Путін відреагував на звернення Держдуми про визнання "ЛДНР" Фото: президент РФ Володимира Путіна (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Росії Володимир Путін відреагував на звернення Державної Думи про визнання "ЛНДР". Російський лідер заявив, що готовий зробити все необхідне для розв'язання проблем Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Путіна і канцлера Німеччини Олафа Шольца.

"Я (Путін - ред.) виходитиму з того, що ми повинні все зробити для розв'язання проблем Донбасу. Насамперед виходячи з нереалізованих можливостей мінських угод", - сказав президент Росії.

У ході пресконференції Шольц, відповідаючи на питання про введення військ у НАТО до Югославії, сказав, що це було зроблено під загрозою геноциду. Після цього Путін заявив, що те, що відбувається сьогодні на Донбасі, це і є нібито "геноцид".

Нагадаємо, Державна дума РФ 15 лютого підтримала звернення до Путіна щодо визнання "ЛДНР".

Зазначимо, рішення російського парламенту засудили у Міністерстві закордонних справ України, назвавши можливе визнання Росією "ЛНДР" свідомим виходом із мінських угод.

Крім того, на звернення Держдуми до Путіна відреагували на НАТО, США та інші європейські країни.

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