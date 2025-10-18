Родители детей с инвалидностью теперь могут получить отсрочку в "Резерв+": как подать запрос
В приложении "Резерв+" появилась новая возможность. Теперь родители детей с инвалидностью могут получить отсрочку от мобилизации онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Кто может воспользоваться новыми онлайн-отсрочками
Услугу могут получить:
- родные родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родные родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью (I или II группы).
Если оба родителя военнообязанные, каждый из них может отдельно подать запрос на отсрочку в "Резерв+".
Главное условие: информация об установленной инвалидности должна быть действующая и внесена в информационные системы Министерства социальной политики, семьи и единства.
Как подать запрос через Резерв+
Прежде всего обновите приложение до последней версии. После чего:
- авторизуйтесь в приложении;
- на главном экране нажмите три точки → выберите "Подать запрос на отсрочку" → выберите нужный тип отсрочки;
- отправьте запрос и дождитесь уведомления с результатом.
Если не удалось получить отсрочку
Система может отказать в оформлении отсрочки - чаще всего из-за того, что в государственных реестрах отсутствуют или неполные данные о ребенке или его инвалидности.
Обновить данные можно онлайн - в Электронном кабинете лица с инвалидностью. Если ребенок еще не зарегистрирован в системе, сначала его надо будет зарегистрировать.
Также данные можно обновить в учреждениях. Сообщение с отказом в приложении подскажет, куда обратиться:
- в ближайший центр предоставления административных услуг (ЦПАУ),
- орган социальной защиты населения (ОСЗН) по месту жительства,
- Пенсионный Фонд Украины (ПФУ).
Если вам предложено обратиться в ОСЗН/ЦПАУ, имейте в виду, что быстрее всего это сделать в ОСЗН - их специалисты имеют техническую возможность сразу внести изменения в реестр. В ЦПАУ процедура может длиться немного дольше, поскольку документы передаются в ОСЗН для обработки.
Если система сообщает, что реестры временно недоступны, повторите запрос позже.
Обратите внимание: записи об инвалидности в реестрах должны быть действующими. Если срок действия документа об инвалидности закончился и ребенок не прошел переосвидетельствование, услуга будет недоступна.
В таком случае обновлять данные не нужно - подать запрос можно будет после получения нового документа.
Какие документы нужны для обновления
При обращении в ЦНАП или ОСЗН надо иметь с собой такие документы:
- свидетельство о рождении или ID-карта ребенка;
- РНОКПП ребенка (если есть);
- пенсионное удостоверение (если есть);
- если ребенок несовершеннолетний - медицинское заключение об инвалидности (форма № 080/о);
- если ребенок совершеннолетний - справка к акту осмотра МСЭК (форма № 157-1/о);
- РНОКПП одного из родителей;
- выписка о зарегистрированном месте жительства.
Если вы пользуетесь Электронным кабинетом, достаточно скан-копий этих документов, без оригиналов.
Если система все равно не находит ребенка
В таком случае специалист ЦНАП или ОСЗН должен проверить данные вместе с вами. Причина может быть в ошибке ввода.
"Проверьте серию и номер свидетельства о рождении, номер медицинского заключения или справки МСЭК, даты осмотра и срок действия документа", - пояснили в министерстве.
Отсрочка в "Резерв+"
Оформление отсрочки в приложении происходит автоматически - благодаря обмену данными между государственными реестрами.
Процесс обычно занимает всего несколько часов и не требует сбора справок. "Резерв+" позволяет получить решение прозрачно, быстро и без лишней бюрократии.
Сейчас отсрочку в "Резерв+" также могут получить
- люди с инвалидностью;
- студенты, аспиранты;
- родители трех и более детей, рожденных в одном браке;
- супруги защитников и защитниц с ребенком;
- мужья или жены людей с инвалидностью;
- люди с временной непригодностью;
- работники учреждений высшего и профобразования.
Напомним, еще в марте в Министерстве обороны Украины уверяли, что в "Резерв+" планируют добавить 35 типов отсрочек.