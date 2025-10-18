ua en ru
Сб, 18 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Родители детей с инвалидностью теперь могут получить отсрочку в "Резерв+": как подать запрос

Украина, Суббота 18 октября 2025 14:39
UA EN RU
Родители детей с инвалидностью теперь могут получить отсрочку в "Резерв+": как подать запрос Фото: "Резерв+" упростил процедуру отсрочки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В приложении "Резерв+" появилась новая возможность. Теперь родители детей с инвалидностью могут получить отсрочку от мобилизации онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Кто может воспользоваться новыми онлайн-отсрочками

Услугу могут получить:

  • родные родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родные родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью (I или II группы).

Если оба родителя военнообязанные, каждый из них может отдельно подать запрос на отсрочку в "Резерв+".

Главное условие: информация об установленной инвалидности должна быть действующая и внесена в информационные системы Министерства социальной политики, семьи и единства.

Как подать запрос через Резерв+

Прежде всего обновите приложение до последней версии. После чего:

  • авторизуйтесь в приложении;
  • на главном экране нажмите три точки → выберите "Подать запрос на отсрочку" → выберите нужный тип отсрочки;
  • отправьте запрос и дождитесь уведомления с результатом.

Если не удалось получить отсрочку

Система может отказать в оформлении отсрочки - чаще всего из-за того, что в государственных реестрах отсутствуют или неполные данные о ребенке или его инвалидности.

Обновить данные можно онлайн - в Электронном кабинете лица с инвалидностью. Если ребенок еще не зарегистрирован в системе, сначала его надо будет зарегистрировать.

Также данные можно обновить в учреждениях. Сообщение с отказом в приложении подскажет, куда обратиться:

  • в ближайший центр предоставления административных услуг (ЦПАУ),
  • орган социальной защиты населения (ОСЗН) по месту жительства,
  • Пенсионный Фонд Украины (ПФУ).

Если вам предложено обратиться в ОСЗН/ЦПАУ, имейте в виду, что быстрее всего это сделать в ОСЗН - их специалисты имеют техническую возможность сразу внести изменения в реестр. В ЦПАУ процедура может длиться немного дольше, поскольку документы передаются в ОСЗН для обработки.

Если система сообщает, что реестры временно недоступны, повторите запрос позже.

Обратите внимание: записи об инвалидности в реестрах должны быть действующими. Если срок действия документа об инвалидности закончился и ребенок не прошел переосвидетельствование, услуга будет недоступна.

В таком случае обновлять данные не нужно - подать запрос можно будет после получения нового документа.

Какие документы нужны для обновления

При обращении в ЦНАП или ОСЗН надо иметь с собой такие документы:

  • свидетельство о рождении или ID-карта ребенка;
  • РНОКПП ребенка (если есть);
  • пенсионное удостоверение (если есть);
  • если ребенок несовершеннолетний - медицинское заключение об инвалидности (форма № 080/о);
  • если ребенок совершеннолетний - справка к акту осмотра МСЭК (форма № 157-1/о);
  • РНОКПП одного из родителей;
  • выписка о зарегистрированном месте жительства.

Если вы пользуетесь Электронным кабинетом, достаточно скан-копий этих документов, без оригиналов.

Если система все равно не находит ребенка

В таком случае специалист ЦНАП или ОСЗН должен проверить данные вместе с вами. Причина может быть в ошибке ввода.

"Проверьте серию и номер свидетельства о рождении, номер медицинского заключения или справки МСЭК, даты осмотра и срок действия документа", - пояснили в министерстве.

Отсрочка в "Резерв+"

Оформление отсрочки в приложении происходит автоматически - благодаря обмену данными между государственными реестрами.

Процесс обычно занимает всего несколько часов и не требует сбора справок. "Резерв+" позволяет получить решение прозрачно, быстро и без лишней бюрократии.

Сейчас отсрочку в "Резерв+" также могут получить

  • люди с инвалидностью;
  • студенты, аспиранты;
  • родители трех и более детей, рожденных в одном браке;
  • супруги защитников и защитниц с ребенком;
  • мужья или жены людей с инвалидностью;
  • люди с временной непригодностью;
  • работники учреждений высшего и профобразования.

Напомним, еще в марте в Министерстве обороны Украины уверяли, что в "Резерв+" планируют добавить 35 типов отсрочек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Отсрочка
Новости
Фракция "Слуги народа" встретится с премьером и чиновниками для координации политики
Фракция "Слуги народа" встретится с премьером и чиновниками для координации политики
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов