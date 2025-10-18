Родители детей с инвалидностью теперь могут получить отсрочку в "Резерв+": как подать запрос

В приложении "Резерв+" появилась новая возможность. Теперь родители детей с инвалидностью могут получить отсрочку от мобилизации онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Кто может воспользоваться новыми онлайн-отсрочками

Услугу могут получить:

родные родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родные родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью (I или II группы).

Если оба родителя военнообязанные, каждый из них может отдельно подать запрос на отсрочку в "Резерв+".

Главное условие: информация об установленной инвалидности должна быть действующая и внесена в информационные системы Министерства социальной политики, семьи и единства.

Как подать запрос через Резерв+

Прежде всего обновите приложение до последней версии. После чего:

авторизуйтесь в приложении;

на главном экране нажмите три точки → выберите "Подать запрос на отсрочку" → выберите нужный тип отсрочки;

отправьте запрос и дождитесь уведомления с результатом.

Если не удалось получить отсрочку

Система может отказать в оформлении отсрочки - чаще всего из-за того, что в государственных реестрах отсутствуют или неполные данные о ребенке или его инвалидности.

Обновить данные можно онлайн - в Электронном кабинете лица с инвалидностью. Если ребенок еще не зарегистрирован в системе, сначала его надо будет зарегистрировать.

Также данные можно обновить в учреждениях. Сообщение с отказом в приложении подскажет, куда обратиться:

в ближайший центр предоставления административных услуг (ЦПАУ),

орган социальной защиты населения (ОСЗН) по месту жительства,

Пенсионный Фонд Украины (ПФУ).

Если вам предложено обратиться в ОСЗН/ЦПАУ, имейте в виду, что быстрее всего это сделать в ОСЗН - их специалисты имеют техническую возможность сразу внести изменения в реестр. В ЦПАУ процедура может длиться немного дольше, поскольку документы передаются в ОСЗН для обработки.

Если система сообщает, что реестры временно недоступны, повторите запрос позже.

Обратите внимание: записи об инвалидности в реестрах должны быть действующими. Если срок действия документа об инвалидности закончился и ребенок не прошел переосвидетельствование, услуга будет недоступна.

В таком случае обновлять данные не нужно - подать запрос можно будет после получения нового документа.

Какие документы нужны для обновления

При обращении в ЦНАП или ОСЗН надо иметь с собой такие документы:

свидетельство о рождении или ID-карта ребенка;

РНОКПП ребенка (если есть);

пенсионное удостоверение (если есть);

если ребенок несовершеннолетний - медицинское заключение об инвалидности (форма № 080/о);

если ребенок совершеннолетний - справка к акту осмотра МСЭК (форма № 157-1/о);

РНОКПП одного из родителей;

выписка о зарегистрированном месте жительства.

Если вы пользуетесь Электронным кабинетом, достаточно скан-копий этих документов, без оригиналов.

Если система все равно не находит ребенка

В таком случае специалист ЦНАП или ОСЗН должен проверить данные вместе с вами. Причина может быть в ошибке ввода.

"Проверьте серию и номер свидетельства о рождении, номер медицинского заключения или справки МСЭК, даты осмотра и срок действия документа", - пояснили в министерстве.