Соцслужби не помічали? У Києві викрили жахливі умови життя людини з тяжкою інвалідністю

У Києві людина з тяжкою інвалідністю не один рік жила без сторонньої допомоги та, ймовірно, без належної уваги зі сторони соціальних служб. Проблему помітили після пожежі в квартирі цієї особи.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на народного депутата, заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Павла Сушка .

Головне: Інцидент у столиці: 8 травня у квартирі на вулиці Лаврухіна в Києві сталася пожежа, яка викрила жахливі умови проживання людини з тяжкою інвалідністю.

Що сталося

За словами нардепа, пожежа сталася 8 травня у квартирі на вулиці Лаврухіна у Києві. Там проживала недієздатна людина з тяжкою інвалідністю, яка була повністю залежною від сторонньої допомоги. Після інциденту Сушко заявив про можливу бездіяльність соціальних служб та закликав до перевірки.

До депутата звернулися мешканці будинку.

Після прибуття рятувальників та сусідів, як зазначає Сушко, з’ясувалося, що людина тривалий час жила у квартирі, заваленій сміттям.

Завалена сміттям квартира (фото: Павло Сушко)

Нардеп розкритикував роботу соцслужб

Нардеп заявив, що ситуація викликає серйозні питання до системи соціального супроводу та роботи профільних служб. За його словами, людина жила у таких умовах роками, а проблему помітили лише після пожежі.

Депутат наголосив, що такий стан речей становив небезпеку не лише для самої людини, а й для інших мешканців будинку.

Також він поставив під сумнів ефективність соціального супроводу у цьому випадку та заявив, що фактичної допомоги людина не отримувала.

До кого звернулися після інциденту

Народний депутат закликав відреагувати на ситуацію:

Міністерство соціальної політики;

представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини;

Київську міську державну адміністрацію;

правоохоронні органи.

На момент публікації офіційної інформації від столичної влади або соцслужб щодо цієї ситуації немає.