Миллион женщин под мобилизацию с 1 сентября? В Украине опровергли фейк Кремля

Российские пропагандисты распространяют информацию о якобы планах украинской власти с 1 сентября 2025 года начать массовую мобилизацию женщин, включая девушек в возрасте от 18 лет. Однако это фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram .

Фейк

В анонимных публикациях пропагандистских ресурсов утверждается, что с 1 сентября 2025 года украинские власти планируют мобилизовать до миллиона женщин, включая девушек в возрасте от 18 лет.

Опровержение

Однако в Украине никаких решений, законопроектов или публичных заявлений о таких намерениях нет. В Верховной Раде также не зарегистрировано ни одного документа, который предусматривал бы подобные изменения.

Как пояснили в Центре противодействия дезинформации, эти вбросы являются частью информационной операции, которая имеет целью дестабилизировать ситуацию в тылу, вызвать тревожность и подорвать доверие к власти.

Кроме того, российские Telegram-каналы распространяли фейковое видео, будто вице-премьер Ольга Стефанишина предлагает запретить выезд за границу женщинам в возрасте от 18 до 27 лет, а Верховная Рада якобы уже поддержала эту инициативу. На самом деле это - deepfake и манипуляция.

"Цель подобных информационных вбросов - посеять панические настроения среди украинцев и дестабилизировать ситуацию в тылу", - заявили в Центре.

Украинцев призывают сохранять спокойствие, не верить непроверенным сообщениям и доверять только официальным источникам.