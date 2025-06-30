Миллион женщин под мобилизацию с 1 сентября? В Украине опровергли фейк Кремля
Российские пропагандисты распространяют информацию о якобы планах украинской власти с 1 сентября 2025 года начать массовую мобилизацию женщин, включая девушек в возрасте от 18 лет. Однако это фейк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.
Фейк
В анонимных публикациях пропагандистских ресурсов утверждается, что с 1 сентября 2025 года украинские власти планируют мобилизовать до миллиона женщин, включая девушек в возрасте от 18 лет.
Опровержение
Однако в Украине никаких решений, законопроектов или публичных заявлений о таких намерениях нет. В Верховной Раде также не зарегистрировано ни одного документа, который предусматривал бы подобные изменения.
Как пояснили в Центре противодействия дезинформации, эти вбросы являются частью информационной операции, которая имеет целью дестабилизировать ситуацию в тылу, вызвать тревожность и подорвать доверие к власти.
Кроме того, российские Telegram-каналы распространяли фейковое видео, будто вице-премьер Ольга Стефанишина предлагает запретить выезд за границу женщинам в возрасте от 18 до 27 лет, а Верховная Рада якобы уже поддержала эту инициативу. На самом деле это - deepfake и манипуляция.
"Цель подобных информационных вбросов - посеять панические настроения среди украинцев и дестабилизировать ситуацию в тылу", - заявили в Центре.
Украинцев призывают сохранять спокойствие, не верить непроверенным сообщениям и доверять только официальным источникам.
Пропагандисты "мобилизуют" женщин в Украине
Напомним, российская пропаганда далеко не впервые активно распространяет нарративы о том, что в ближайшее время в Украине начнут мобилизовывать женщин. Однако это ложная информация.
Сейчас обязательному воинскому учету подлежат только женщины с медицинским и фармацевтическим образованием. Но учет - это не призыв. Служба в ВСУ для женщин - только добровольная.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не подпишет закон о мобилизации женщин.
Также спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин заявлял, что в Украине женщин не призывают в армию принудительно.
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