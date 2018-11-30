Соціологи оцінили шанси чорношкірого, єврея або жінки стати президентом України

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Обрати афро-українця президентом в принципі згодні 26% громадян, єврея - 36%, жінку - 72%

Восени 2018 року за чорношкірого кандидата на президентських виборах готові голосувати за 26% українців, за кандидата-єврея 36%, за кандидата-жінку 72%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Як зазначають соціологи, порівняно з 2011 роком, коли КМІС вперше проводив таке опитування, підтримка жінок і євреїв практично не змінилася, а лояльність до темношкірого політика серед українців зросла з 18% до 26%.

За даними опитування, на запитання "якби партія, якій ви довіряєте, висунула б кандидатом у президенти безумовно добре кваліфікованого кандидата - жінку: чи проголосували б ви за такого кандидата?", ствердно відповіли 72% українців (а у 2011 таких було 70%), не виказали б підтримку та не змогли відповісти на запитання однаково 14%.

Згодні проголосувати за кандидата-єврея 36% українців (у 2011році було стільки ж), не підтримали б 43% та не змогли відповісти 21% опитаних.

В Україні поки що немає жодного політика - афро-українця, але якщо б був, то в нього було б ще менше шансів стати президентом. На запитання про голосування, ствердно відповіли 26% українців (у 2011 році таких було лише 18%), не підтримали б 58% та не змогли відповісти 16% опитаних.

У ході опитування КМІС ставив запитання респондентам, аналогічні тим, які задавалися американцям у дослідженнях компанії GALLUP протягом 1937-2015 років. Соціологи наводять для порівняння дані опитування 2015 року в США.

"Порівняння даних щодо України і США показують, що Україна має докласти ще багато зусиль, щоб сформувати такий самий рівень толерантності при обранні президента, як в США", - зазначив генеральний директор КМІС Володимир Паніотто.

КМІС провів опитування з 26 жовтня по 8 листопада 2018 року серед 2044 респондентів по всій Україні окрім окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС, у серпні 2018 року майже половина українців (44%) вважали себе європейцями.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, у вересні 2018 року найвищий рівень етнічних упереджень в Україні традиційно спостерігається по відношенню до ромів.