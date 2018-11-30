Социологи оценили шансы чернокожего, еврея или женщины стать президентом Украины

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Выбрать афро-украинца президентом в принципе согласны 26% граждан, еврея - 36%, женщину - 72%

Осенью 2018 года за чернокожего кандидата на президентских выборах готовы проголосовать 26% украинцев, за кандидата-еврея 36%, за кандидата-женщину 72%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опроса Киевского международного института социологии.

Как отмечают социологи, по сравнению с 2011 годом, когда КМИС впервые проводил такой опрос, поддержка женщин и евреев практически не изменилась, а лояльность к чернокожему политику среди украинцев выросла с 18% до 26%.

На вопрос "если бы партия, которой вы доверяете, выдвинула бы кандидатом в президенты безусловно хорошо квалифицированного кандидата - женщину: проголосовали бы вы за такого кандидата?", утвердительно ответили 72% украинцев (а в 2011 таких было 70%), не выразили бы поддержку и не смогли ответить на вопрос по 14%.

Согласны проголосовать за кандидата-еврея 36% украинцев (в 2011 году было столько же), не поддержали бы 43% и затруднились ответить 21% опрошенных.

В Украине пока нет ни одного политика - афро-украинца, но если бы был, то у него было бы еще меньше шансов стать президентом. На вопрос о голосовании, утвердительно ответили 26% украинцев (в 2011 году таких было всего 18%), не поддержали бы 58% и затруднились ответить 16% опрошенных.

В ходе опроса КМИС задавал вопросы респондентам, аналогичные тем, которые задавались американцам в исследованиях компании GALLUP в течение 1937-2015 гг. Социологи приводят для сравнения данные опроса 2015 года в США.

"Сравнение данных Украины и США показывают, что Украина должна приложить еще много усилий, чтобы сформировать такой же уровень толерантности при избрании президента, как в США", - отметил генеральный директор КМИС Владимир Паниотто.

КМИС провел опрос с 26 октября по 8 ноября 2018 года среди 2044 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, в августе 2018 года почти половина украинцев (44%) считали себя европейцами.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, в сентябре 2018 года самый высокий уровень этнических предубеждений в Украине традиционно наблюдается по отношению к ромам.