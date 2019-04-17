Соціологи оприлюднили пам'ятку для дебатів кандидатів в президенти

Фото: Кандидати в президенти Володимир Зеленський і Петро Порошенко (колаж РБК-Україна)

Зеленському і Порошенко підготували питання для дебатів

Фонд "Демократичні ініціативи" оприлюднив "Пам'ятку для дебатів між кандидатами у президенти", присвячену блоку зовнішньополітичних і безпекових питань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію фонду.

Як зазначається в повідомленні, президент України є головним суб’єктом прийняття зовнішньополітичних рішень та відповідає за втілення державної політики національної безпеки та оборони. В умовах війни з Російською Федерацією ефективне втілення цих повноважень стає запорукою збереження незалежності та відновлення територіальної цілісності України.

"Тому в громадян України є нагальна потреба зрозуміти, як два основних кандидати на посаду президента збираються втілювати ці повноваження і якою мірою вони враховуватимуть їхню думку", - йдеться в повідомленні.

Пам'ятка містить конкретні питання:

Зовнішньополітичний блок питань

Які зовнішньополітичні цілі ставить перед собою кандидат на наступні 5 років? Які основні засоби кандидат розглядає на шляху досягнення поставлених цілей? Кого кандидат залучатиме для розробки зовнішньополітичних рішень? Якими підходами керуватиметься кандидат при призначенні послів України? Які актуальні зовнішні загрози інтересам та суверенітету України бачить кандидат? Які, на його думку, мають бути шляхи подолання (зменшення, пристосування) цих загроз? З якими країнами/організаціями кандидат збирається розвивати та поглиблювати стосунки, з якими країнами кандидат збирається переглядати відносини? Які шляхи бачить кандидат для подолання напруженості із країнами, що виникла протягом останніх п’яти років (крім Росії)? Яким чином кандидат збирається вибудовувати стосунки України з ЄС у наступні 5 років? Яким чином кандидат збирається вибудовувати стосунки з НАТО у наступні 5 років? Яким чином кандидат збирається вибудовувати стосунки України з Росією у наступні 5 років? Якими будуть пріоритети роботи України в рамках ООН, ОБСЄ та Ради Європи у наступні 5 років? Яке ставлення кандидата до участі України у миротворчих місіях ООН? Як кандидат визначає пріоритетні напрямки просування економічних інтересів України у світі? Які галузеві та регіональні ринки матимуть найважливіше значення у наступні 5 років? Які засоби кандидат збирається застосовувати для зниження темпів еміграції українців за кордон? Які рішення кандидат буде приймати для захисту прав українців за кордоном? Якою є позиція кандидата стосовно регулювання імміграції іноземців в Україну? Якою буде його політика надання притулку для іноземців та їх натуралізації в Україні?

Безпековий блок питань

Які найбільші виклики стоять перед Україною у різних вимірах національної безпеки (військова, економічна, енергетична, соціальна, екологічна, інформаційна, кібербезпека) і які рішення кандидат пропонує для відповіді на них? Які цілі стосовно звільнення тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу ставить кандидат перед собою та усім сектором безпеки та оборони України? Який, на думку кандидата, є найкращий шлях гарантування безпеки України: ставка на власні сили чи приєднання до існуючих договорів колективної безпеки? Які завдання оборонної реформи ставить кандидат на наступні 5 років? Яким чином кандидат збирається досягати заявлені цілі? Які завдання реформування сектору безпеки ставить кандидат на наступні 5 років? Як кандидат бачить проблеми на шляху реформування сектору безпеки і які засоби їх подолання він пропонує? Які вимоги та критерії застосовуватиме кандидат під час прийняття кадрових рішень щодо оновлення керівництва Міністерства оборони, Генерального штабу України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України? Які законодавчі акти буде пропонувати кандидат Верховній раді для зміцнення обороноздатності та національної безпеки України? Яким чином кандидат збирається узгоджувати безпекову та оборонну політику із Кабінетом міністрів України?

"Пам'ятка для дебатів між кандидатами у президенти" підготовлена Фондом "Демократичні ініціативи" в рамках проекту "Національний екзит-пол 2019", що здійснюється за фінансової підтримки Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, представництва Європейського союзу в Україні, Міжнародний фонд "Відродження", посольства Канади в Україні.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, більшість українців хочуть бачити дебати кандидатів в президенти Володимира Зеленського і Петра Порошенка. 41,9% українців вважають, що дебати між кандидатами обов’язково повинні відбутися, ще 26,7% вважають їх бажаними, але не обов’язковими (всього - 68,7% хотіли б, щоб дебати відбулися).

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, проведеного наприкінці березня, з позицією Володимира Зеленського з Росії, НАТО і ЄС добре знайомі менше 20% його виборців.