Социологи обнародовали памятку для дебатов кандидатов в президенты

Фото: Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко (коллаж РБК-Украина)
Зеленскому и Порошенко подготовили вопросы для дебатов
Фонд "Демократические инициативы" обнародовал "Памятку для дебатов между кандидатами в президенты", посвященную блоку внешнеполитических и вопросам безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию фонду.
Как отмечается в сообщении, президент Украины является главным субъектом принятия внешнеполитических решений и отвечает за реализацию государственной политики национальной безопасности и обороны. В условиях войны с Российской Федерацией эффективное воплощение этих полномочий становится залогом сохранения независимости и восстановления территориальной целостности Украины.
"Поэтому у граждан Украины есть насущная потребность понять, как два основных кандидата на пост президента собираются реализовывать эти полномочия и в какой мере они будут учитывать их мнение", - говорится в сообщении.
Памятка содержит конкретные вопросы:
Внешнеполитический блок вопросов
- Какие внешнеполитические цели ставит перед собой кандидат на следующие 5 лет? Какие основные средства кандидат рассматривает на пути достижения поставленных целей? Кого кандидат будет привлекать для разработки внешнеполитических решений? Какими подходами руководствоваться кандидат при назначении послов Украины?
- Какие актуальные внешние угрозы интересам и суверенитету Украины видит кандидат? Какие, по его мнению, должны быть пути преодоления (уменьшения) этих угроз?
- С какими странами/организациями кандидат собирается развивать и углублять отношения, с какими странами кандидат собирается пересматривать отношения? Какие пути видит кандидат для преодоления напряженности со странами, возникшей в течение последних пяти лет (кроме России)?
- Каким образом кандидат собирается выстраивать отношения Украины с ЕС в последующие 5 лет?
- Каким образом кандидат собирается выстраивать отношения с НАТО в следующие 5 лет?
- Каким образом кандидат собирается выстраивать отношения Украины с Россией в следующие 5 лет?
- Какими будут приоритеты работы Украины в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы в следующие 5 лет? Какое отношение кандидата к участию Украины в миротворческих миссиях ООН?
- Как кандидат определяет приоритетные направления продвижения экономических интересов Украины в мире? Какие отраслевые и региональные рынки будут иметь важнейшее значение в следующие 5 лет?
- Какие средства кандидат собирается применять для снижения темпов эмиграции украинцев за границу? Какие решения кандидат будет принимать для защиты прав украинцев за рубежом?
- Какова позиция кандидата в регулировании иммиграции иностранцев в Украину? Какой будет его политика предоставления убежища для иностранцев и их натурализации в Украине?
Блок вопросов безопасности
- Какие главные вызовы стоят перед Украиной в разных измерениях национальной безопасности (военная, экономическая, энергетическая, социальная, экологическая, информационная, кибербезопасность) и какие решения кандидат предлагает для ответа на них?
- Какие цели освобождения временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса ставит кандидат перед собой и всем сектором безопасности и обороны Украины?
- Какой, по мнению кандидата, лучший путь обеспечения безопасности Украины: ставка на собственные силы или присоединение к существующим договорам коллективной безопасности?
- Какие задачи военной реформы ставит кандидат на следующие 5 лет? Каким образом кандидат собирается достигать заявленных целей?
- Какие задачи реформирования сектора безопасности ставит кандидат на следующие 5 лет? Как кандидат видит проблемы на пути реформирования сектора безопасности и средства их преодоления он предлагает?
- Какие требования и критерии будет применять кандидат во время принятия кадровых решений относительно обновления руководства Министерства обороны, Генерального штаба Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины?
- Какие законодательные акты будет предлагать кандидат Верховной раде для укрепления обороноспособности и национальной безопасности Украины? Каким образом кандидат собирается согласовывать политику безопасности и оборонную политику с Кабинетом министров Украины?
"Памятка для дебатов между кандидатами в президенты" подготовлена Фондом "Демократические инициативы" в рамках проекта "Национальный экзит-пол 2019", который осуществляется при финансовой поддержке Программы содействия общественной активности "Включайся!", который финансируется Агентством США с международного развития (USAID) и реализуется Pact в Украине, представительства Европейского союза в Украине, Международный фонд "Видродження", посольства Канады в Украине
Напомним, по данным опроса КМИС, большинство украинцев хотят видеть дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко. 41,9% украинцев считают, что дебаты между кандидатами обязательно должны состояться, еще 26,7% считают их желательными, но не обязательными (всего - 68,7% хотели бы, чтобы дебаты состоялись).
Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, проведенного в конце марта, с позицией Владимира Зеленского из России, НАТО и ЕС хорошо знакомы меньше 20% его избирателей.