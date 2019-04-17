Социологи обнародовали памятку для дебатов кандидатов в президенты

Фото: Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко (коллаж РБК-Украина)

Зеленскому и Порошенко подготовили вопросы для дебатов

Фонд "Демократические инициативы" обнародовал "Памятку для дебатов между кандидатами в президенты", посвященную блоку внешнеполитических и вопросам безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию фонду.

Как отмечается в сообщении, президент Украины является главным субъектом принятия внешнеполитических решений и отвечает за реализацию государственной политики национальной безопасности и обороны. В условиях войны с Российской Федерацией эффективное воплощение этих полномочий становится залогом сохранения независимости и восстановления территориальной целостности Украины.

"Поэтому у граждан Украины есть насущная потребность понять, как два основных кандидата на пост президента собираются реализовывать эти полномочия и в какой мере они будут учитывать их мнение", - говорится в сообщении.

Памятка содержит конкретные вопросы:

Внешнеполитический блок вопросов

Какие внешнеполитические цели ставит перед собой кандидат на следующие 5 лет? Какие основные средства кандидат рассматривает на пути достижения поставленных целей? Кого кандидат будет привлекать для разработки внешнеполитических решений? Какими подходами руководствоваться кандидат при назначении послов Украины? Какие актуальные внешние угрозы интересам и суверенитету Украины видит кандидат? Какие, по его мнению, должны быть пути преодоления (уменьшения) этих угроз? С какими странами/организациями кандидат собирается развивать и углублять отношения, с какими странами кандидат собирается пересматривать отношения? Какие пути видит кандидат для преодоления напряженности со странами, возникшей в течение последних пяти лет (кроме России)? Каким образом кандидат собирается выстраивать отношения Украины с ЕС в последующие 5 лет? Каким образом кандидат собирается выстраивать отношения с НАТО в следующие 5 лет? Каким образом кандидат собирается выстраивать отношения Украины с Россией в следующие 5 лет? Какими будут приоритеты работы Украины в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы в следующие 5 лет? Какое отношение кандидата к участию Украины в миротворческих миссиях ООН? Как кандидат определяет приоритетные направления продвижения экономических интересов Украины в мире? Какие отраслевые и региональные рынки будут иметь важнейшее значение в следующие 5 лет? Какие средства кандидат собирается применять для снижения темпов эмиграции украинцев за границу? Какие решения кандидат будет принимать для защиты прав украинцев за рубежом? Какова позиция кандидата в регулировании иммиграции иностранцев в Украину? Какой будет его политика предоставления убежища для иностранцев и их натурализации в Украине?

Блок вопросов безопасности

Какие главные вызовы стоят перед Украиной в разных измерениях национальной безопасности (военная, экономическая, энергетическая, социальная, экологическая, информационная, кибербезопасность) и какие решения кандидат предлагает для ответа на них? Какие цели освобождения временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса ставит кандидат перед собой и всем сектором безопасности и обороны Украины? Какой, по мнению кандидата, лучший путь обеспечения безопасности Украины: ставка на собственные силы или присоединение к существующим договорам коллективной безопасности? Какие задачи военной реформы ставит кандидат на следующие 5 лет? Каким образом кандидат собирается достигать заявленных целей? Какие задачи реформирования сектора безопасности ставит кандидат на следующие 5 лет? Как кандидат видит проблемы на пути реформирования сектора безопасности и средства их преодоления он предлагает? Какие требования и критерии будет применять кандидат во время принятия кадровых решений относительно обновления руководства Министерства обороны, Генерального штаба Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины? Какие законодательные акты будет предлагать кандидат Верховной раде для укрепления обороноспособности и национальной безопасности Украины? Каким образом кандидат собирается согласовывать политику безопасности и оборонную политику с Кабинетом министров Украины?

"Памятка для дебатов между кандидатами в президенты" подготовлена Фондом "Демократические инициативы" в рамках проекта "Национальный экзит-пол 2019", который осуществляется при финансовой поддержке Программы содействия общественной активности "Включайся!", который финансируется Агентством США с международного развития (USAID) и реализуется Pact в Украине, представительства Европейского союза в Украине, Международный фонд "Видродження", посольства Канады в Украине

Напомним, по данным опроса КМИС, большинство украинцев хотят видеть дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко. 41,9% украинцев считают, что дебаты между кандидатами обязательно должны состояться, еще 26,7% считают их желательными, но не обязательными (всего - 68,7% хотели бы, чтобы дебаты состоялись).

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, проведенного в конце марта, с позицией Владимира Зеленского из России, НАТО и ЕС хорошо знакомы меньше 20% его избирателей.