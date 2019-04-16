Майже 70% українців хочуть бачити дебати між Зеленським і Порошенком

Фото: НБСК Олімпійський (РБК-Україна)

Тільки 15% зроблять свій вибір між кандидатами за підсумками дебатів

Більшість українців хочуть бачити дебати кандидатів в президенти Володимира Зеленського і Петра Порошенка. Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування 41,9% українців вважають, що дебати між кандидатами обов’язково повинні відбутися, ще 26,7% вважають їх бажаними, але не обов’язковими (всього - 68,7% хотіли б, щоб дебати відбулися).

Дебати є визначальними для фінального вибору, за кого голосувати, для 15% українців. Ще 25% візьмуть до уваги результати, але зазначають, що є і інші фактори, що впливають на їхній вибір. Для 51% дебати не є важливими для вибору, за кого голосувати.

Третина (34,5%) українців хотіли б унаслідок дебатів краще дізнатися про програму кандидата, 30% -переконатися, що обраний кандидат - та сама людина, за яку хочуть голосувати. Ще 18% хочуть подивитися, як кандидат спілкується.

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування з 9 по 14 квітня 2019 року серед 2004 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Нагадаємо, Петро Порошенко пропонує Володимиру Зеленському провести передвиборні дебати на НСК "Олімпійський" (Київ) між 16:00 і 18:00 у п'ятницю, 19 квітня, а потім взяти участь на дебатах у студії "Суспільного". У штабі Зеленського відкинули цю пропозицію.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, проведеного з 9 по 14 квітня 2019 року, у другому турі виборів 2019 в Україні поки що більше шансів перемогти у Володимира Зеленського (48,4%), ніж у чинного президента Петра Порошенка (17,0%).