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Соціологи назвали особливості голосування на президентських виборах

Новини » Вибори 2019    06.05.2019 - 13:20
Соціологи назвали особливості голосування на президентських виборах
Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

Підтримка Зеленського збільшується в напрямку з Заходу на Схід

Дані Національного екзит-полу під час другого туру президентських виборів 2019 свідчать, що Володимир Зеленський став переможцем в усіх макрорегіонах. Такі дані оприлюднили організатори екзит-полу сьогодні на прес-конференції.

За даними опитування, найбільший відсоток голосів Зеленський отримав у Східному (87%) та Південному (85%) регіонах, дещо менший - у Центральному (70%) та Західному (57%). Петро Порошенко, навпаки, свій кращий результаті отримав у Західному регіоні (41%), а у решті регіонів істотно нижчий: Центральний - 28%, Південний - 13,5%, Східний - 12%.

Соціологи назвали особливості голосування на президентських виборах

У населених пунктах різного типу відчутну перевагу має Зеленський, найбільше - у містах з населенням від 100 тис жителів (87%), селищах міського типу (81%), містах з населенням менше 20 тис. (80%), в містах з населенням від 50 до 100 тис. (74%), у селах (73%). Дещо менший відсоток був отриманий у обласних центрах (68%). Порошенка порівняно більше підтримали виборці міст з населенням від 20 до 49 тис. (35%) та у обласних центрах (30%).

Соціологи назвали особливості голосування на президентських виборах

У виборі чоловіків і жінок відмінностей фактично немає: і чоловіки, і жінки рівною мірою віддали перевагу Зеленському (72% чоловіків і 73% жінок), а Порошенку, відповідно, 26% чоловіків і 25% жінок.

Соціологи назвали особливості голосування на президентських виборах

Зеленський є лідером серед виборців в усіх вікових групах виборців, причому найвища - серед наймолодших виборців: серед виборців віком 18-29% - 80%, 30-39 років - 73,5%, 40-49 років - 73%, 50-59 років - 72%, 60 років і старше - 69,5%. Відповідно, підтримка Порошенка більша серед виборців старшого віку: у групі виборців 18-29 років - 19%, 30-39 років - 25%, 40-49 років - 25%, 50-59 років - 26,5%, 60 років і старше - 29%.

Соціологи назвали особливості голосування на президентських виборах

Зеленський є лідером в усіх освітніх групах, особливо - серед виборців з неповною середньою освітою (82%). Серед виборців з повною середньою освітою, середньою спеціальною та незакінченою вищою підтримка приблизно однакова (відповідно, 78%, 75% та 77%), а серед виборців із повною вищою освітою - дещо менша (67%). У Порошенка, навпаки, кращий результат серед виборців із вищою освітою (31%), а найгірший - серед виборців з неповною середньою освітою (16%).

Соціологи назвали особливості голосування на президентських виборах

Нагадаємо, раніше дослідницькі компанії Kantar TNS та Info Sapiens оприлюднили подробиці екзит-полу, який вони проводили у другому турі президентських виборів 2019 на замовлення ТСН.

Як повідомляло РБК-Україна, 21 квітня 2019 року, у день другого туру виборів президента України, консорціум, до якого входять фонд "Демократичні ініціативи", Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Центр Разумкова, провів Національний екзит-пол 2019.

Половина українців визначилася з кандидатом ще до початку виборчої кампанії Організатори Національного екзит-полу підбили підсумки виборів
Новини України Порошенко Зеленський опросвыборыэкзит-пол
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