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Організатори Національного екзіт-полу підбили підсумки виборів

Новини » Вибори 2019    06.05.2019 - 11:14
Організатори Національного екзіт-полу підбили підсумки виборів
Фото: Ірина Бекешкіна (РБК-Україна)

Соціологи задоволені результатами свого опитування

Дані Національного екзіт-полу під час другого туру президентських виборів 2019 свідчать про чесність і демократичність виборів. Про це сьогодні на прес-конференції сказала директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначила Бекешкіна, результати Національного екзит-полу були дуже близькими до офіційних даних ЦВК.

"Це підтверджує, що вибори були справді чесними і демократичними. І, по-друге, що соціологія у нас перебуває на належному професійному рівні", - сказала вона.

Бекешкіна також відзначила, що дані інших екзит-полів також були близькими до офіційних результатів ЦВК.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний екзит-пол під час другого туру президентських виборів 21 квітня 2019 року провели три соціологічні центри: фонд "Демократичні ініціативи", КМІС та Центр Разумкова. За даними Національного екзит-полу, у Володимир Зеленський отримав 73,0% голосів, Петро Порошенко - 25,5%.

Нагадаємо, другий президентських виборів в Україні відбувся 21 квітня. Згідно з офіційними результатами, перемогу на виборах здобув Володимир Зеленський, за нього проголосували 73,22% виборців (11 млн 541 тис. 528 осіб). За Петра Порошенка свої голоси віддали 24,45% виборців (4 млн 522 тис. 450 осіб).

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