Соціологи склали портрети виборців Зеленського і Порошенка

Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

Виборці Порошенка трохи більш освічені, але різниця невелика

Дослідницькі компанії Kantar TNS та Info Sapiens оприлюднили подробиці екзит-полу, який вони проводили у другому турі президентських виборів 2019 на замовлення ТСН. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Info Sapiens.

За даними компанії, Володимир Зеленський переміг в усіх регіонах України. Найбільша різниця з Петром Порошенком на сході України - 76 відсоткових пункти, найменша - на заході - 3,9 в.п.

Вибір українців за типами населеного пункту виглядає наступним чином: найбільшу підтримку Зеленський отримав в містах України крім Києва, Порошенко має більше 30% прихильності у Києві та сільський місцевості.

Як і в першому турі, у Порошенка виборці старші та більш освічені, але відмінності вже не такі різкі.

Серед електорату Зеленського 47% виборців старше 50 років, тоді як в першому турі їх було лише близько чверті.

Екзит-пол ТСН проведений 21 квітня 2019 дослідницькими компаніями Kantar TNS та Info Sapiens на замовлення каналу 1+1. Опитано близько 20 тисяч респондентів на виході з 600 виборчих дільниць. Теоретична похибка вибірки становить не більше 0,7%. За даними екзит-полу ТСН, у другому турі президентських виборів 2019 в Україні Володимир Зеленський отримав 72,8% голосів, Петро Порошенко - 27,2%.

Нагадаємо, на президентських виборах 21 квітня, за результатами підрахунків 99% протоколів, лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський, який отримав 73,21% голосів. Петро Порошенко отримав 24,46% голосів.