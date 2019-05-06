Социологи назвали особенности голосования на президентских выборах

Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

Поддержка Зеленского увеличивается в направлении с Запада на Восток

Данные Национального экзит-пола во время второго тура президентских выборов 2019 свидетельствуют, что Владимир Зеленский стал победителем во всех макрорегионах. Такие данные обнародовали организаторы экзит-пола сегодня на пресс-конференции.

По данным опроса, наибольший процент голосов Зеленский получил в Восточном (87%) и Южном (85%) регионах, меньше - в Центральном (70%) и Западном (57%). Петр Порошенко, наоборот, свой лучший результате получил в Западном регионе (41%), а в остальных регионах существенно ниже: Центральный - 28%, Южный - 13,5%, Восточный - 12%.

В населенных пунктах разного типа ощутимое преимущество имеет Зеленский, больше всего - в городах с населением от 100 тыс жителей (87%), поселках городского типа (81%), городах с населением менее 20 тыс. (80%), в городах с населением от 50 до 100 тыс. (74%), в селах (73%). Несколько меньший процент был получен в областных центрах (68%). Порошенко сравнительно больше поддержали избиратели городов с населением от 20 до 49 тыс. (35%) и в областных центрах (30%).

В выборе мужчин и женщин различий фактически нет: и мужчины, и женщины в равной степени отдали предпочтение Зеленскому (72% мужчин и 73% женщин), а Порошенко, соответственно, 26% мужчин и 25% женщин.

Зеленский является лидером среди избирателей во всех возрастных группах избирателей, причем самая высокая - среди самых молодых избирателей: среди избирателей в возрасте 18-29% - 80%, 30-39 лет - 73,5%, 40-49 лет - 73%, 50-59 лет - 72%, 60 лет и старше - 69,5%. Соответственно, поддержка Порошенко больше среди избирателей старшего возраста: в группе избирателей 18-29 лет - 19%, 30-39 лет - 25%, 40-49 лет - 25%, 50-59 лет - 26,5%, 60 лет и старше - 29%.

Зеленский является лидером во всех образовательных группах, особенно среди избирателей с неполным средним образованием (82%). Среди избирателей с полным средним образованием, средним специальным и незаконченным высшим поддержка примерно одинаковая (соответственно, 78%, 75% и 77%), а среди избирателей с полным высшим образованием - несколько меньше (67%). У Порошенко, наоборот, лучший результат среди избирателей с высшим образованием (31%), а худший - среди избирателей с неполным средним образованием (16%).

Напомним, ранее исследовательские компании TNS Kantar и Info Sapiens обнародовали подробности экзит-пола, который они проводили во втором туре президентских выборов 2019 по заказу ТСН.

Как сообщало РБК-Украина, 21 апреля 2019 года, в день второго тура выборов президента Украины, консорциум, в который входят фонд "Демократические инициативы", Киевский международный институт социологии (КМИС) и Центр Разумкова, провел Национальный экзит-пол 2019.