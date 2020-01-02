Соціолог розповіла про ймовірність нової хвилі масових протестів в Україні

Ірина Бекешкіна (Фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Протестні настрої зберігаються на рівні 17%

Директор Фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна розповіла про ймовірність виникнення нової хвилі масових демонстрацій в Україні. Про це вона повідомила в інтерв'ю РБК-Україна.

Відповідаючи на питання, чи є передмови до нових масових протестів, Бекешкіна відповіла:

"Після парламентських виборів у вересні, та й зараз, протестні настрої залишаються найнижчими за час проведення опитувань, з 1994 року - 17%. Перед майданами теж було небагато, правда, близько 20%. З іншого боку, в першому і другому Майданах брали участь по 15%. Але, можливо, сама популярність президента зможе переконати людей ", - сказала вона.

Відзначимо, директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна заявила, що дані опитування, проведеного в листопаді 2019 року, свідчать про закінчення "медового місяця" нової влади і народу.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, в кінці листопада 2019 року більшість українців вже негативно оцінювали діяльність нової Верховної ради та Кабінету міністрів. Оцінка роботи парламенту порівняно з початком листопада погіршилася: на 9 процентних пунктів менше стало тих, хто схвалює його роботу (45% і 36%) і на 12 процентних пунктів стало більше тих, хто не схвалює роботу Ради (з 40% до 52%).

Рейтинг президента також впав, але після нормандської зустрічі (9 грудня) пішов вгору. В середині грудня 2019 року роботою Зеленського були задоволені 62% українців, незадоволені - 25%.