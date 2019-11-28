Більшість українців вже незадоволені урядом та парламентом

Фото: Руслан Стефанчук, Андрій Герус і Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Рейтинги Кабінету міністрів та Верховної ради перейшли в негативну площину

Наприкінці листопада 2019 року більшість українців вже негативно оцінювали діяльність нової Верховної ради та Кабінету міністрів. Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування, оцінка роботи парламенту порівняно з початком листопада погіршилася: на 9 процентних пунктів стало менше тих, хто схвалює її роботу (45% і 36%) і на 12 процентних пунктів стало більше не схвалює роботу Ради (з 40% до 52%).

До спікера парламенту Дмитра Разумкова наприкінці листопада позитивно ставляться в кінці листопада 24% опитаних, негативно - 16%. Частка тих, хто ставиться до Разумкова негативно, значуще зросла в кінці листопада в порівнянні з початком листопада: 16% и 9%.

Оцінка роботи уряду України порівняно з початком листопада в кінці місяця погіршилася: на 7 процентних пунктів стало менше тих, хто схвалює його роботу (44% і 37%), і на 11 процентних пунктів стало більше тих, не схвалює роботу Кабміну (з 37% до 48%).

Наприкінці листопада до прем'єр-міністра Олексія Гончарука позитивно ставляться 11% опитаних, негативно - 25%. Протягом осені зменшувалась частка тих, хто не знає Гончарука: 49% в вересні, 48% - в жовтні, 40% на початку листопада, 36% - в кінці листопада. У той же час збільшувалась частка тих, хто ставиться до нього негативно: 9% в вересні, 14% - в жовтні, 18% на початку листопада, 25% - в кінці листопада.

За даними КМІС, оцінка роботи Верховної ради і Кабінету міністрів погіршується з жовтня.

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Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 22 по 25 листопада методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) по в всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. У ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, протягом осені частка тих, хто ставиться до президента Володимира Зеленського позитивно, зменшувалась: 73% в вересні, 66% - в жовтні, 64% на початку листопада, 52% - в кінці листопада.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, більшість українців вважають, що нова влада (президент Володимир Зеленський, Кабінет міністрів, Верховна рада, правоохоронні органи) не справляються з головними завданнями.