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Социолог рассказала о вероятности новой волны массовых протестов в Украине

Новости » Политика     02.01.2020 - 09:55
Социолог рассказала о вероятности новой волны массовых протестов в Украине
Ирина Бекешкина (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Протестные настроения сохраняются на уровне 17%

Директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина рассказала о вероятности возникновения новой волны массовых демонстраций в Украине. Об этом она сообщила в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, есть ли предисловия к новым массовым протестам, Бекешкина ответила:

"После парламентских выборов в сентябре, да и сейчас, протестные настроения остаются самыми низкими за время проведения опросов, с 1994 года – 17%. Перед Майданами тоже было немного, правда, около 20%. С другой стороны, в первом и втором Майданах принимали участие по 15%. Но, возможно, сама популярность президента сможет переубедить людей", - сказала она.

Отметим, директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина заявила, что данные опроса, проведенного в ноябре 2019 года, свидетельствуют об окончании "медового месяца" новой власти и народа.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, в конце ноября 2019 года большинство украинцев уже негативно оценивали деятельность новой Верховной рады и Кабинета министров. Оценка работы парламента по сравнению с началом ноября ухудшилась: на 9 процентных пунктов меньше стало тех, кто одобряет его работу (45% и 36%) и на 12 процентных пунктов стало больше тех, кто не одобряет работу Рады (с 40% до 52%).

Рейтинг президента также упал, но после нормандской встречи (9 декабря) пошел вверх. В середине декабря 2019 года работой Зеленского были удовлетворены 62% украинцев, недовольны - 25%.

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