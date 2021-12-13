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Чи можлива поява нової монобільшості в Раді: думка соціолога

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Київ, Понеділок 13 грудня 2021 09:35
Чи можлива поява нової монобільшості в Раді: думка соціолога Фото: директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович оцінив появу нової монобільшості в Раді з боку будь-якої політичної сили. Він вважає, що з наступними виборами цього не станеться.

Про це соціолог розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"На загал українець має вельми низький рівень політичної культури і є досить інфантильним з точки зору громадянської свідомості, а це навіть ширше, ніж політична свідомість. І відповідно, ця проблема - "щоразу стаємо на граблі" - завжди присутня в українців", - розповів Антипович.

За його словами, українець, від великого зачарування, таки отримав щеплення.

"Візьмімо Віктора Ющенка, Майдан, 2004-2005 рік - було і зачарування, і розчарування, і реванш Віктора Януковича. Далі - Революція гідності, перемога Петра Порошенка і прагнення "Жити по-новому", запит на зміну системи. Ставка 50% у першому турі - це дуже багато, але Зеленський ще вище підняв цю ставку: 73% в другому турі - це не просто більше ніж 50% в першому, це важче і відповідальніше", - пояснив експерт.

Він зазначив, що останні вибори для українців були надзвичайним зачаруванням: "політики стануть ближче до народу", "ми обираємо такого ж, як ми" тощо. Втім, за його словами, це зачарування призвело до великого розчарування.

"Ми, звичайно, знову зачаруємося перед наступними виборами, знову підемо з надією на дільниці, але цей рівень зачарування все-таки буде нижчий. Тому від монобільшості, я думаю, ми застраховані. Але від чергового наступання на граблі - ніколи. В українця це національна традиція, гра, ментальність - називайте як завгодно", - резюмував Антипович.

Нагадаємо, соціолог також розповів виданню, чи з'явиться в українському парламенті більше партій, аніж є зараз, після наступних виборів.

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