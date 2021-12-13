Соціолог розповів, які партії можуть пройти в нову Раду

В українському парламенті з'явиться більше партій, аніж є зараз, після наступних виборів. Втім, партія "Голос" може не пройти.

За його словами, відкриттям є партія Дмитра Разумкова.

"Її рейтинги достатньо високі й на сьогодні вона однозначно долає прохідний бар'єр. Інша справа, що ми говоримо з сьогодні на сьогодні. А як буде через два роки - можливо, Разумков зникне з політичного олімпу, з ефірів і на тому буде все - ми ж не знаємо", - зазначив Антипович.

Достатньо високі показники мають ще партія Володимира Гройсмана, яка орієнтована на центр і захід. Це партія Євгенія Мураєва, яка орієнтована чітко на схід. І це партія Ігоря Смешка, яка орієнтована на умовний центр, схід і трохи на захід.

"Підтримка усіх цих партій дуже ситуативна. Це запит на інший вибір, просто на іншу політичну силу та іншу політику, на нових лідерів, але з аспектом досвіду", - зазначив соціолог.

Ці три партії мають зараз підтримку, вищу за 5%. У них приблизно однакові показники. Втім, рейтинги будуть змінюватись.

"Решта, як Радикальна партія Ляшка, УДАР Кличка, "Свобода", партія Шарія - це вже друга ліга, в яких 2-4% підтримки. Чи вони пройдуть в парламент, мені зараз важко говорити", - зазначив він.