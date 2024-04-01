Социальная защита. Украинцы все чаще едут в Германию из других стран ЕС

О тенденции свидетельствуют данные Евростата

Данные Евростата свидетельствуют о росте тенденции переезда украинских беженцев в Германию из других европейских стран, обращает внимание глава Объединения Украинских Организаций в Германии Ростислав Сукенник.

"То есть это люди, которые выехали из Польши, Франции, других стран. В частности, речь идет об украинских беженцах, которые получают помощь и находятся в системе социальной поддержки. Такие "перетекания" людей наблюдаются. В то же время количество тех, кто приезжает в Германию из Украины – незначительно", – объясняет он.

Согласно последним данным Евростата, в странах ЕС остаются 4,3 млн украинцев со временной защитой. Больше всего украинских беженцев находятся в Германии – 1 270 150 человек, это 29,5% от общего количества в ЕС. На втором месте – Польша (951 560; 22,1%) и на третьем Чехия (381 190; 8,9%).

В Германии прирост числа беженцев из Украины за последний отчетный месяц существенно больше, чем в других странах: на 18 905 человек (+1,5%). В то время как в Чехию за месяц прибыли 8 155 украинских беженцев, в Испанию – 2 830 человек.

Фото: Пункт приема украинских беженцев в Берлине (gettyimages.com)

Украинцы едут в Германию повторно

По словам Ростислава Сукенника, часть беженцев приезжают в Германию повторно после возвращения в Украину.

"Есть, например, те, кто уже был здесь и вернулся в Украину, а теперь снова вернулся в Германию. Немцы называют это сезонным, на зимовку. То есть, когда ухудшается ситуация в Украине, есть люди, которые приезжают на зимне-весенний период перебыть трудности за границей, что тоже является вполне нормальным явлением", – отметил глава Объединения украинских организаций Германии.

Украинские беженцы выбирают Германию благодаря качественной системе социальной защиты, предполагает Ростислав Сукенник.

По его словам, большинство украинцев вовлечены в разные виды деятельности: волонтерство, постоянную работу на территории Германии, обучение, помощь другим.

Фото: Митинг в поддержку Украины в Германии (gettyimages.com)

В Германию переезжают молодые беженцы из Польши

О новой тенденции миграции украинских беженцев говорилось в недавнем исследовании миграционной платформы EWL и Центра Восточноевропейских студий Варшавского университета. Среди наиболее распространенных причин переезда из Польши в Германию участники опроса назвали лучшие социальные выплаты, предложения работы с более высокой зарплатой и возможность делать сбережения.

В то же время исследование показало, что более половины беженцев, переехавших из Польши в Германию (53%) – люди в возрасте до 35 лет. Практически каждый третий респондент был в возрасте 36-45 лет. Средний возраст украинских беженцев, выехавших из Германии в Польшу, составляет 35 лет. Лишь 2% опрошенных были нетрудоспособного возраста.