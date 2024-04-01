Соціальний захист. Українці все частіше їдуть до Німеччини з інших країн ЄС

Про тенденцію свідчать дані Євростату

Дані Євростату свідчать про зростання тенденції переїзду українських біженців до Німеччини з інших європейських країн, звертає увагу голова Об’єднання Українських Організацій у Німеччини Ростислав Сукенник.

"Тобто це люди, які виїхали з Польщі, Франції, інших країн. Зокрема, йдеться про українських біженців, які отримують допомогу і є в системі соціальної підтримки. Такі "перетікання" людей спостерігають. Водночас кількість тих, хто приїжджає до Німеччини з України – незначна", – пояснює він.

Згідно з останніми даними Євростату, у країнах ЄС залишаються 4,3 млн українців із тимчасовим захистом. Найбільше українських біженців знаходяться у Німеччині – 1 270 150 людей, це 29,5% від загальної кількості у ЄС. На другому місці – Польща (951 560; 22,1%) та на третьому Чехія (381 190; 8,9%).

У Німеччині приріст числа біженців із України за останній звітний місяць суттєво більший, ніж в інших країнах: на 18 905 осіб (+1,5%). Тоді як у Чехію за місяць прибули 8 155 українських біженців, до Іспанії – 2 830 людей.

Фото: Пункт прийому українських біженців у Берліні (gettyimages.com)

Українці їдуть до Німеччини повторно

За словами Ростислава Сукенника, частина біженців приїжджають до Німеччини повторно після повернення до України.

"Є, наприклад, ті, хто вже був тут і повернувся до України, а тепер знову повернувся до Німеччини. Німці називають це сезонним, на зимівлю. Тобто, коли погіршується ситуація в Україні, є люди, які приїжджають на зимово-весняний період перебути труднощі за кордоном, що теж є цілком нормальним явищем", – зазначив голова Об’єднання українських організацій Німеччини.

Українські біженці обирають Німеччину завдяки якісній системі соціального захисту, припускає Ростислав Сукенник.

За його словами, більшість українців залучені в різні види діяльності: волонтерство, постійну роботу на території Німеччини, навчання, допомогу іншим.

Фото: Мітинг на підтримку України у Німеччині (gettyimages.com)

До Німеччини переїжджають молоді біженці із Польщі

Про нову тенденцію міграції українських біженців йшлося у нещодавньому дослідженні міграційної платформи EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету. Серед найпоширеніших причин переїзду з Польщі до Німеччини учасники опитування назвали кращі соціальні виплати, пропозиції роботи з вищою зарплатою та можливість заощаджувати.

Водночас дослідження показало, що більше половини біженців, які переїхали з Польщі до Німеччини (53%) – люди віком до 35 років. Майже кожен третій респондент був віком 36-45 років. Середній вік українських біженців, що виїхали з Німеччини до Польщі, складає 35 років. Лише 2% опитаних були непрацездатного віку.