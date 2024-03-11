Из каких стран массово выезжают украинские беженцы: данные Евростата
В странах ЕС остаются 4,3 млн украинцев, пользующихся временной защитой. В то же время количество людей с таким статусом снижается.
В какие страны едут больше беженцев, а откуда массово выезжают, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на данные Евростата.
По последним данным Евростата, по состоянию на 31 января 2024 года в странах ЕС временной защитой пользовалось 4 303 115 беженцев из Украины. За январь количество людей из Украины со временной защитой в ЕС снизилось на 9100 человек.
Больше украинских беженцев на 31 января принимали:
- Германия (1 270 150 человек, 29,5% от общего количества в ЕС);
- Польша (951 560; 22,1%);
- Чехия (381 190; 8,9%).
Больше всего людей за месяц прибыли в такие страны:
- Германия (+18 905; +1,5%);
- Чехия (+8155; +2,2%);
- Испания (+2830; +1,5%).
В январе стало меньше украинцев со временной защитой в таких странах ЕС:
- Италии (-18125 человек; -11,2%);
- Польше (-3235; -0,3%);
- Эстонии (-225; -0,6%);
- Франции (-205; – 0,3%);
- Люксембурге (-10; -0,2%).
Среди людей со временной защитой в ЕС более 98% составляют граждане Украины. Взрослые женщины составляют 46,1% получателей временной защиты в ЕС. Дети – 33,2%, а взрослые мужчины – 20,7%.
Напомним, мы писали, какие страны сократят поддержку украинцев в 2024 году. Некоторые страны ЕС пересматривают свои программы помощи украинским беженцам, чтобы снизить поток людей и расходы из бюджета.
Также мы рассказывали, в каких странах Европы работают больше всего украинцев. В Германии, несмотря на программы интеграции на работу, вышли только 25% беженцев.
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