Учеба и работа. Как украинские беженцы устроились в Германии

В Германию с начала войны приехали 1,1 млн украинских беженцев. Почти половина поселились в трех крупнейших федеральных землях. В то же время более 300 тысяч украинских беженцев из страны уже выехали.

Как украинцы устроились в Германии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на DW и правительственный портал .

Украинские беженцы в Германии – больше всего женщин и детей

Согласно данным Центрального реестра иностранцев, из 1 млн 143 тыс. украинских беженцев – 682 тысяч женщин и девочек, мужчин и мальчиков – 458 тысяч. В то же время, четверть украинских беженцев – несовершеннолетние (350 тысяч). Немецкие школы посещают около 219 тысяч украинских детей.

Отмечается, что половина бежавших от войны в Украине проживают в трех крупнейших федеральных землях – Бавария, Баден-Вюртемберг и Северный Рейн-Вестфалия.

Около 321 тысяч украинских беженцев, получивших временную защиту в Германии с начала войны, уже выехали из страны. Однако неизвестно, куда они уехали – вернулись в Украину или переехали в другие страны.

Фото: Украинские беженцы в Ганновере, Германия (gettyimages.com)

Сколько украинцев работают в Германии и каков их уровень образования

В Германии насчитывается примерно 716 тысяч украинских беженцев трудоспособного возраста – то есть от 15 до 65 лет. В то же время работают 21% из них. Соседние Дания и Нидерланды отчитываются о значительно большей доле трудоустроенных украинцев.

Опросы среди украинских беженцев в Германии в 2022 году обнаружили, что более 70% из них получили высшее образование.

В январе 2024 года интеграционный курс посещали 124 тысячи украинских беженцев. В ближайшие полгода обучение завершат три четверти из них.

В начале января 2024 года в Германии начала работу программа ускоренного трудоустройства украинских беженцев JobTurbo. Показатели по безработице в годовом исчислении незначительно снизились.

Фото: Поиск работы в Германии (gettyimages.com)

Уполномоченный по этой программе Даниэль Терценбах объясняет, что немецкий рынок труда гораздо больше зависит от языка, чем в других странах. Также препятствием является слабая экономика, из-за чего беженцам сложно найти работу, продолжительность процесса признания образования и уход за детьми.

"Всем, кто хочет работать в Германии, как правило, необходимо хорошо знать немецкий язык, даже для работы подсобником. Хорошие языковые навыки приобретаются не только на курсах, но часто только на рабочем месте. Поэтому компании должны быть готовы нанимать людей, которые еще плохо владеют немецким языком", – отметила спикер Федерального министерства труда.

В правительстве прогнозируют, что больше украинцев найдут работу в течение года

На правительственном портале bundesregierung.de отмечается, что в ноябре 2023 года 113 000 украинских беженцев имели работу с условием уплаты социальных взносов в Германии, а 36 000 – мини-работу.

"Несмотря на нынешнюю сложную экономическую ситуацию, федеральное правительство уверено, что еще больше людей, покинувших Украину, найдут работу", – отмечается на правительственном сайте.

Ожидается, что беженцы, которые учатся на интеграционном курсе сейчас, завершат его до января 2025 года. После этого их проинформируют о программе JobTurbo. Под пристальным вниманием центра занятости беженцы должны будут как можно быстрее приобрести опыт работы и получить дальнейшую квалификацию.

Фото: Интеграционные курсы в Германии (gettyimages.com)

В настоящее время 55 тысяч граждан Украины учатся в школах, профессионально-технических и высших учебных заведениях. Они также будут доступны для немецкого рынка труда.

Базовое обеспечение для соискателей работы (выплаты беженцам как безработным) в октябре 2023 предоставлялось 686 тыс. украинцев. Из них 471 тыс. трудоспособных и 215 тыс. нетрудоспособных, которые имели право на помощь – это дети.