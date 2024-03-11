Сколько беженцев в Германии планируют вернуться в Украину: опрос

Все больше украинских беженцев в Германии хотят остаться в этой стране на долгое время. Лишь пятая часть украинцев планируют вернуться в Украину.

Какие намерения украинских беженцев в Германии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на mdr.de.

Только пятая часть украинских беженцев в Германии планирует вернуться в Украину. Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра международных институциональных сравнений и миграционных исследований Института Ifo в Мюнхене. Исследователи опрашивали украинцев с мая 2022 года по январь 2024 года. Результаты пятой волны опросов еще не опубликованы.

Причиной того, что все меньше украинцев надеются на возвращение в Украину, специалисты называют затяжность войны.

Летом 2023 года 21% опрошенных беженцев говорили, что хотят вернуться в Украину. В 2022 году такой ответ давали 46% респондентов.

Сейчас уже 77% беженцев планируют остаться в Германии на ближайшие два года. 2% респондентов намерены переехать в другую страну.

"Чем дольше будет продолжаться война, тем больше людей поселятся в Германии, найдут здесь работу, пройдут обучение, расширят социальные контакты и не захотят возвращаться", – отмечает в комментарии MDR специалист по миграционных исследованиям Института Ifo в Мюнхене Татьяна Панченко.

Почти треть (29%) беженцев могут представить себе возвращение в Украину тогда, когда смогут чувствовать себя там в безопасности. 28% ответили, что еще не знают. Но 39% респондентов отметили, что однозначно планируют жить за пределами Украины.

"После двух лет войны почти половина украинцев не хотят возвращаться", – отмечает специалист.

Результаты исследования показывают, что в Германии меняется портрет беженца. Если первые два года приезжали преимущественно женщины 30-49 лет и дети, то сейчас становится больше мужчин и молодых женщин без детей. В отчете отмечается, что мужчины пытаются воссоединиться со своими семьями в Германии.

По словам Татьяны Панченко, немало беженцев уже вернулись в Украину к своим семьям. Среди причин возвращения были проблемы с жильем или сложности с интеграцией.