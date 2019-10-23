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Наближені Джуліані не визнали втручання у справи України

Новини » В світі    23.10.2019 - 20:05
Наближені Джуліані не визнали втручання у справи України
Фото: Марі Йованович (РБК-Україна)

Спільників Джуліані звинувачують у причетності до відсторонення посла США в Україні

У США прокурори винесли звинувачення близьким до адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані бізнесменам Ігорю Фруману і Льву Парнасу, яких підозрюють допомоги при звільненні посла США в Україні Марі Йованович. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що федеральні прокурори звинуватили Парнаса і Фрумана в тому, що вони використовували підставну компанію для пожертви 325 тис. доларів на користь комітету президента США Дональда Трампа, і збору грошей для колишнього конгресмена з Техасу Піта Сешнса в рамках спроби змусити Трампа усунути посла США в Україні Марі Йованович. Крім цього прокурори вивчають взаємодію Джуліані з Парнасом і Фруманом.

Під час судового засідання Парнас і Фруман відмовилися визнавати себе винними.

Нагадаємо, Фрумана і Парнасу заарештували в США 9 жовтня. Спочатку їх підозрювали у порушенні правил фінансування виборчих кампаній Трампа.

Також РБК-Україна писало, що Лев Парнас і Ігор Фруман, наближені адвоката американського президента Руді Джуліані, працювали в інтересах екс-генпрокурора України Юрія Луценка.

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