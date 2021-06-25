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Афганців, які співпрацювали з військовими США, вивезуть у треті країни, - Псакі

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Вашингтон, П'ятниця 25 червня 2021 21:37
Афганців, які співпрацювали з військовими США, вивезуть у треті країни, - Псакі Фото: прес-секретар Білого дому Джен Псакі (скріншот CNBC)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США вивезуть до закінчення виведення своїх військ афганців, які надавали допомогу американським військовим, в треті країни. Процес оформлення ним імміграційних віз вже розпочато.

Про це в ході брифінгу повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

"Вони будуть перевезені в місця за межами Афганістану до того, як ми завершимо виведення військ на початку вересня", - сказала вона.

Псакі підкреслила, що з міркувань безпеки Інформація про країни, куди планується вивозити афганців, розкрита не буде.

Вона додала, що процес видачі імміграційних віз. Дані про кількість громадян Афганістану, яким планується видати такі документи розкривати не будуть.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомили про плани США евакуювати групу афганців, що надавала допомогу американським військовим. За даними видань, мова йде про 18 тисяч громадян Афганістану, в тому числі перекладачів, а також ще близько 53 тисяч членів сімей.

Відзначити, США планують після завершення виведення своїх військ з Афганістану залишити у країні близько 650 військових для охорони посольства та аеропорту в Кабулі.

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