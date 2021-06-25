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Сотрудничавших с военными США афганцев вывезут в третьи страны, - Псаки

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Вашингтон, Пятница 25 июня 2021 21:37
Сотрудничавших с военными США афганцев вывезут в третьи страны, - Псаки Фото: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (скриншот CNBC)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США вывезут до окончания вывода своих войск афганцев, которые оказывали помощь американским военным, в третьи страны. Процесс оформления им иммиграционных виз уже начат.

Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Они будут перевезены в места за пределами Афганистана до того, как мы завершим вывод войск в начале сентября", - сказала она.

Псаки подчеркнула, что из соображений безопасности информация о странах, куда планируется вывозить афганцев, раскрыта не будет.

Она добавила, что процесс выдачи иммиграционных виз. Данные о количестве граждан Афганистана, которым планируется выдать такие документы раскрывать не будут.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили о планах США эвакуировать группу афганцев, оказывавшую помощь американским военным. По данным изданий, речь идет о 18 тысячах граждан Афганистана, в том числе переводчиков, а также еще около 53 тысяч членов семей.

Отметим, США планируют после завершения вывода своих войск из Афганистана оставить в стране около 650 военных для охраны посольства и аэропорта в Кабуле.

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