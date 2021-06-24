США евакуюють афганців, які надавали допомогу американським військовим, до виведення своїх військ

США евакуюють групу афганців, що надавала допомогу американським військовим, до виведення військ з країни. Метою цього кроку є надання їм можливості отримати імміграційну американську візу в безпечному місці.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на високопоставленого представника адміністрації США.

"Ми визначили групу заявників на отримання спеціальної імміграційної візи, які працювали перекладачами, вони будуть переміщені з Афганістану до закінчення виведення військ", - цитує видання свого співрозмовника.

Джерело агентства не уточнило ні число афганців, яких планується евакуювати, ні місце, куди їх переправлять. Він тільки зазначив, що це буде безпечне місце, де вони зможуть завершити процес оформлення імміграційних американських віз.