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США евакуюють афганців, які надавали допомогу американським військовим, до виведення своїх військ

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Вашингтон, Четвер 24 червня 2021 20:05
США евакуюють афганців, які надавали допомогу американським військовим, до виведення своїх військ Фото: США евакуюють афганців, які допомагали американським військовим (Getty Images )
Автор: Дмитрий Кузнецов

США евакуюють групу афганців, що надавала допомогу американським військовим, до виведення військ з країни. Метою цього кроку є надання їм можливості отримати імміграційну американську візу в безпечному місці.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на високопоставленого представника адміністрації США.

"Ми визначили групу заявників на отримання спеціальної імміграційної візи, які працювали перекладачами, вони будуть переміщені з Афганістану до закінчення виведення військ", - цитує видання свого співрозмовника.

Джерело агентства не уточнило ні число афганців, яких планується евакуювати, ні місце, куди їх переправлять. Він тільки зазначив, що це буде безпечне місце, де вони зможуть завершити процес оформлення імміграційних американських віз.

Нагадавши, Польща почала виведення свого військового контингенту з Афганістану в рамках місії НАТО. У ніч на 24 червня в країну повернуться перші польські військові.

Зазначимо, раніше Україна вивела своїх військовослужбовців з Афганістану. Вони брали участь у місії НАТО "Рішуча підтримка".

Як повідомляло РБК-Україна, Сполучені Штати вивели більшу частину своїх військ з Афганістану.

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Сполучені Штати Америки Афганистан військові
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