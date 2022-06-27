Полетять голови? Зеленський розповів про інспекцію силовиків через війну
В Україні проводять інспекцію діяльності всіх правоохоронних органів у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну 24 лютого.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на на брифінг за результатами зустрічі з президентом Молдови Майї Санду.
"Дійсно, у нас відбувається інспекція всіх правоохоронних органів зараз, бо 24-го числа деякі представники тих чи інших правоохоронних органів кудись поділись замість того, щоб захищати свій народ", - сказав він.
Окрім того, раніше Politico з посиланням на джерела повідомило, що Зеленський нібито може звільнити Івана Баканова з посади голови СБУ через низку невдалих операцій і втрат у Херсоні.
"Якби я хотів його звільнити, то вже б давно звільнив", - так Зеленський прокоментував чутки про звільнення Баканова.
Він також додав, що зміна керівництва будь-якого правоохоронного органу залежить лише від результату перевірки їхньої роботи.
Нагадаємо, ширилась думка, що окупанти зуміли швидко захопити Херсон, адже на межі з окупованим Кримом були ліквідовані мінні поля.
Проте в Херсонській облраді вважають, що мінні поля біля Криму не були розміновані перед вторгнення Росії.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наразі невідомо, хто винен у тому, що росіянам все ж вдалося окупувати південь, це питання будуть вирішувати пізніше.