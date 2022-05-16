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На" Азовсталі " перебувають близько 600 поранених захисників, 40 бійців у дуже важкому стані

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Маріуполь, Понеділок 16 травня 2022 03:38
На" Азовсталі " перебувають близько 600 поранених захисників, 40 бійців у дуже важкому стані Фото: на "Азовсталі" перебувають близько 600 поранених захисників (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На території заблокованого російськими військовими заводу "Азовсталь" в Маріуполі перебувають близько 600 поранених бійців українських сил. 40 з них - у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова командира 12-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії Дениса Шлеги в ефірі телемарафону.

Шлега зазначив, що ліків і медичних інструментів "дуже не вистачає", ситуацію він назвав складною.

Телеканал "Настоящее время" вийшов на зв'язок з бійцем полку "Азов" Дмитром Козацьким. Він теж сказав, що з 600-700 поранених бійців на "Азовсталі" "40-50 осіб перебувають у критичному важкому стані" і потребують термінової евакуації.

"По продуктах і по воді, я думаю, залишилося орієнтовно днів на п'ять, на тиждень, може бути. Сьогодні у нас був обід: ми тільки обідаємо, у нас один прийом їжі в день. Це була вівсянка, по-моєму, і трохи моркви", - розповів Козацький.

Говорячи про штурм "Азовсталі", Дмитро Козацький зазначив, що бойові дії йдуть вже на території заводу.

"Це все підтримується роботою ворожої важкої артилерії, роботою танків і авіації. Наші бійці відбивають по максимуму всі атаки противника", - розповів боєць"Азова".

Як повідомлялося, російські війська застосували проти захисників Маріуполя запальні бомби. Це вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Азовсталь Маріуполь
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