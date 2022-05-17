На "Азовсталі" ще залишаються бійці. Військові проводять заходи з їх порятунку, - Маляр

У Маріуполі на території заводу "Азовсталь" залишаються українські військові, операція з порятунку яких буде продовжена, заявили в міністерстві оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ заступника голови МОУ Анни Маляр.

"Щодо захисників, які залишаються на території "Азовсталі". Спільними зусиллями вищеназваних відомств проводяться заходи з порятунку", - зазначила вона.

Маляр наголосила, що завдяки захисникам Маріуполя ми змогли отримати критично важливий час для формування резервів, перегрупування сил і отримання допомоги від партнерів.

"Всі поставлені командуванням завдання оборонці Маріуполя виконали у повному обсязі. На жаль, ми не маємо можливості деблокувати "Азовсталь" військовим шляхом. Найважливіше спільне завдання всієї України та світу - зберегти життя оборонців Маріуполя", - сказала Маляр.

Раніше, ввечері 16 травня, розпочалася операція з порятунку військових ЗСУ з "Азовсталі", і з території заводу вийшли понад 200 осіб, яких пізніше обміняють на російських військовополонених.

Перед цим захисники Маріуполя опублікували у мережі відеозвернення, на якому командир полку "Азов" Денис Прокопенко заявив, що бійці виконали наказ, весь гарнізон також виконує "затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу". Але не уточнив, про яке саме йдеться.