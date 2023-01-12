В Украине восстановили более половины разрушенных или поврежденных объектов инфраструктуры
В Украине уже восстановили более 55% разрушенных или поврежденных врагом объектов инфраструктуры. Это позволяет поставлять украинцам тепло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Штаба по подготовке к отопительному сезону, главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышова в Facebook.
Как отметил Чернышов, уже пройдена первая половина тяжелейшего в истории Украины отопительного сезона.
"Несмотря на обстрелы, местные власти, коммунальщики и энергетики уже восстановили более 55% разрушенных или поврежденных врагом объектов инфраструктуры, которые позволяют нам поставлять украинцам тепло", - сообщил он.
Напомним, что Национальный банк Украины ухудшил оценку влияния ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны РФ на экономику Украины. Во всех трех сценариях прогнозируется недостаток электроэнергии.
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