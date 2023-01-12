В Украине восстановили более половины разрушенных или поврежденных объектов инфраструктуры

В Украине уже восстановили более 55% разрушенных или поврежденных врагом объектов инфраструктуры. Это позволяет поставлять украинцам тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Штаба по подготовке к отопительному сезону, главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышова в Facebook.

Как отметил Чернышов, уже пройдена первая половина тяжелейшего в истории Украины отопительного сезона. "Несмотря на обстрелы, местные власти, коммунальщики и энергетики уже восстановили более 55% разрушенных или поврежденных врагом объектов инфраструктуры, которые позволяют нам поставлять украинцам тепло", - сообщил он.