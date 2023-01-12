ua ru
Чт, 12 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине восстановили более половины разрушенных или поврежденных объектов инфраструктуры

Новина українською →
Украина, Четверг 12 января 2023 11:00
В Украине восстановили более половины разрушенных или поврежденных объектов инфраструктуры Фото: половину поврежденных объектов инфраструктуры в Украине восстановили (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Украине уже восстановили более 55% разрушенных или поврежденных врагом объектов инфраструктуры. Это позволяет поставлять украинцам тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Штаба по подготовке к отопительному сезону, главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышова в Facebook.

Как отметил Чернышов, уже пройдена первая половина тяжелейшего в истории Украины отопительного сезона.

"Несмотря на обстрелы, местные власти, коммунальщики и энергетики уже восстановили более 55% разрушенных или поврежденных врагом объектов инфраструктуры, которые позволяют нам поставлять украинцам тепло", - сообщил он.

Напомним, что Национальный банк Украины ухудшил оценку влияния ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны РФ на экономику Украины. Во всех трех сценариях прогнозируется недостаток электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
відключеня світла ракетный удар
NEWS
Россия пойдет ва-банк. Данилов рассказал, чего ждать в годовщину войны
Россия пойдет ва-банк. Данилов рассказал, чего ждать в годовщину войны
DAILY
Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе