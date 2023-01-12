Аварийные отключения почти в 10 областях: "Укрэнерго" оценило состояние энергосистемы

У нас сохраняется значительный дефицит мощности. В девяти областях страны ввели аварийные отключения с самого утра.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укрэнерго".

"Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, действующие с 00:00 до 24:00. Утром в девяти областях были превышены лимиты потребления, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы применялись аварийные отключения", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что значительный дефицит мощности сохраняется особенно в утренние и вечерние часы максимального потребления.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что заместитель главы КГГА Николай Поворозник рассказал, когда Киеву перестанет угрожать полный блекаут

Между тем в "Укрэнерго" считают, что полный блекаут в стране более теоретический, чем реальный сценарий, но есть и пессимистический сценарий.

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