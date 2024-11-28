Сотни тысяч людей без света. Что известно о ситуации с электроэнергией в разных областях

Утром четверга, 28 ноября, из-за массированных вражеских обстрелов жители разных областей Украины остались без электроэнергии. В НЭК "Укрэнерго" вводили также аварийные отключения света.

РБК-Украина рассказывает, что известно о текущей ситуации в разных регионах и обновленных графиках стабилизационных отключений электроэнергии.

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Решение "Укрэнерго"

В 6:34 утра Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что в связи с объявлением воздушной тревоги в Украине применены аварийные отключения электроэнергии.

Сообщение "Укрэнерго" (скриншот: facebook.com/npcukrenergo)

При этом министр энергетики Украины Герман Галущенко уточнил, что под массированным ударом врага - снова энергетика.

"Атаки на энергообъекты происходят по всей Украине. Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии. Как только будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия. Следите за официальными сообщениями и будьте в укрытиях", - написал чиновник в своем Facebook.

Сообщение Галущенко (скриншот: facebook.com/german.galushchenko)

В 11:50 в "Укрэнерго" сообщили об отмене аварийных отключений.

"Все потребители возвращаются к графикам почасовых отключений", - уточнили в компании.

График применения ограничений в конкретном регионе советуют искать на сайте и на официальных страницах в соцсетях оператора системы распределения (облэнерго).

Сообщение "Укрэнерго" (скриншот: facebook.com/npcukrenergo)

Киев и область

В ДТЭК Киевские электросети и ДТЭК Киевские региональные электросети с утра подтвердили введение экстренных отключений света.

Внимание граждан обратили на то, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть заранее спрогнозированы, не действуют.

"Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев. Верьте в энергетиков", - подытожили в ДТЭК.

Сообщение ДТЭК (скриншот: facebook.com/@dtekkrem)

Позже в официальном Telegram-канале ДТЭК сообщили об обновленных графиках отключений на 28 ноября.

"Согласно новым командам "Укрэнерго" имеем обновленные графики отключений на сегодня", - объяснили украинцам.

Ниже предлагаем ознакомиться с обновленными графиками для Киева и области.

Обновлены графики ДТЭК для Киева и области (скриншот: t.me/dtek_ru)

Одесская область

В ДТЭК Одесские электросети сообщили, что сегодня отключения будут происходить по обновленному стабилизационному графику (согласно команде НЭК "Укрэнерго").

Уточняется, что графики на 28 ноября уже доступны:

в чат-боте в Viber

в чат-боте в Telegram

на официальном сайте

"Спасибо всем за понимание и терпение! Верьте в ПВО и энергетиков", - подытожили в компании.

Пост ДТЭК Одесские электросети (скриншот: facebook.com/dtekoem)

В Telegram-канале ДТЭК также поделились графиком стабилизационных отключений в Одесской области.

Обновленные графики ДТЭК для Одесской области (скриншот: t.me/dtek_ru)

Тернопольская область

В Тернопольской областной государственной администрации напомнили, что в результате очередного массированного обстрела объектов генерации и передачи электроэнергии, по всей стране вводили аварийные меры по стабилизации энергосистемы.

В Тернопольской области при этом:

с 6:37 утра введено 10 очередей аварийных отключений электроэнергии

с 7:00 до 20:00 будут действовать графики ограничения мощности для предприятий области

с 8:00 до 19:00 для населения запланировано применение почасовых отключений в соответствии с графиками, обнародованными на официальных ресурсах АО "Тернопольоблэнерго"

"Важно: ситуация в энергосистеме динамичная, поэтому возможны изменения во времени и условиях поставки электроэнергии. Спасибо за понимание и призываем жителей области рационально использовать электроэнергию", - подытожили в ОГА.

Сообщение Тернопольской ОГА (скриншот: facebook.com/oda.te.gov.ua)

Немного позже о ситуации с энергообеспечением в Тернопольской области рассказал председатель облгосадминистрации Вячеслав Негода.

Львовская область

В "Львовоблэнерго" после сообщения о применении аварийных отключений обнародовали обновленный график почасовых отключений электроэнергии в течение 28 ноября.

Обновленный график отключений от "Львовоблэнерго" (инфографика: t.me/lvivoblenergo)

Заместитель начальника Львовской ОВА Андрей Годик рассказал, что в области были атакованы два объекта энергетики.

Как результат, во Львовской области 394 населенных пункта - полностью без света, около тысячи - частично.

"В ближайшие недели нам придется жить в жестких графиках электроснабжения", - подчеркнул чиновник.

Отметим, что до этого в Telegram-канале правительственной инициативы "Штаб сплоченных общин" сообщали, что в результате утренних обстрелов, а также применения графиков почасовых отключений, без электроэнергии во Львовской области оставались 523 тыс. абонентов.

Сообщение "Штабу сплоченных общин" (скриншот: t.me/shtab_zgurtovanych)

Ровенская область

Начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль сообщил, что Ровенщина приходит в себя после утренней ракетной атаки врага.

"Целью был объект энергетической инфраструктуры. Предварительно - люди не пострадали", - уточнил он.

По его информации, без электроснабжения в области утром был 681 населенный пункт.

В некоторых населенных пунктах фиксируют водоснабжение с пониженным давлением.

"Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки. Учебные заведения Ровно и части Ровенского района переведены на дистанционное обучение", - отметил Коваль.

Он добавил, что возле жилых домов неподалеку от объекта спасатели развернули "пункт несокрушимости".

Список стационарных "пунктов несокрушимости" в Ровенской области (где можно зарядить телефоны или попить чаю) - по ссылке.

Пост Коваля (скриншот: facebook.com/Олександр Коваль)

В "Ровнооблэнерго" также сообщали об аварийных отключениях электроэнергии.

Отмечается, что персонал проводит все необходимые меры по возобновлению электроснабжения потребителям области.

"Напоминаем, в период военного положения информация о проведении работ и поврежденных объектах является информацией с ограниченным доступом. Призываем доверять только официальным источникам информации. Просим сохранять спокойствие и терпение. В первую очередь заживляем объекты критической инфраструктуры! Вместе выстоим", - подытожили в компании.

Сообщение "Ровнооблэнерго" (скриншот: facebook.com/roe.vsei.ua)

Днепропетровская область

Обновленный график стабилизационных отключений электроэнергии в Днепропетровской области для 6 групп был опубликован в официальном Telegram-канале ДТЭК.

Обновленные графики ДТЭК для Днепропетровской области (скриншот: t.me/dtek_ru)

Хмельницкая область

В Telegram-канале правительственной инициативы "Штаб сплоченных общин" утром рассказали, что в Хмельницкой области в двух районах частично отсутствовало электроснабжение.

"В результате атаки на область частично отсутствует электроснабжение в Шепетовском и Хмельницком районах. Кроме того, согласно распоряжению "Укрэнерго", в Хмельницкой области действуют экстренные отключения света", - добавили тогда в штабе.

Информация от "Штаба сплоченных общин" (скриншот: t.me/shtab_zgurtovanych)

Немного позже в АО "Хмельницкоблэнерго" рассказали, что сегодня, 28 ноября, в Хмельницкой области действуют несколько графиков:

график аварийных отключений (ГАО)

график почасовых отключений (ГПО)

"Отмечаем, предупредить заранее о применении ГАО невозможно. Также стоит учитывать, что ситуация в энергосистеме динамично меняется. Из-за вражеских обстрелов электросетей часть области обесточена. Энергетики делают все возможное, а порой и не возможное, чтобы как можно скорее заживить потребителей", - подытожили в компании.

Сообщение "Хмельницкоблэнерго" (скриншот: facebook.com/@oblenergo.km.ua)

Волынская область

Утром 28 ноября в Telegram-канале правительственной инициативы "Штаб сплоченных общин" рассказали, что враг атаковал критическую инфраструктуру Волынской области.

"В результате этого временно без света находятся ориентировочно 215 тысяч абонентов. Вся важная инфраструктура заживлена генераторами. Также начали работу дополнительные "пункты несокрушимости", где будет свет, интернет и тепло", - сообщили там.

Уточнялось также, что были собраны штаб ТЭС и ЧС для ликвидации последствий вражеской атаки.

Пост "Штаба сплоченных общин" (скриншот: t.me/shtab_zgurtovanych)

Позже в ЧАО "Волыньоблэнерго" рассказали об обновленных графиках почасового отключения света.

"В городе Луцке и Луцком районе аварийные обесточивания сетей (не связанные с ГПО и ГАО). Службы "Волыньоблэнерго" продолжают работать над скорейшим восстановлением электроснабжения", - рассказали в компании.

Графики почасового отключения от "Волыньоблэнерго" (скриншот: energy.volyn.ua)

Отмечается, что, согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго", с 11:00 было отменено применение графиков аварийного отключения (ГАО).

"Напоминаем, что график ограничения потребления электрической мощности (ГОП) в объеме 5 очередей продолжает действовать для промышленных потребителей до 20:00", - уточнили в облэнерго.

Публикация "Волыньоблэнерго" (скриншот: facebook.com/volynoblenergo)

Ивано-Франковская область

Об изменениях в графиках почасовых отключений электроэнергии потребителям сообщили также в АО "Прикарпатьеоблэнерго".

Украинцам напомнили, что ознакомиться с обновленными ГПО можно:

на официальном сайте

в чат-боте в Viber

"Обращаем внимание, что в течение суток объем применения ограничений может быть изменен. За указаниями следите в наших соцсетях", - подытожили в облэнерго.

Сообщение "Прикарпатьеоблэнерго" (скриншот: t.me/prykarpattyaoblenergo_official)

Отметим, что утром в облэнерго сообщали также о применении графиков ограничения мощности для бизнеса и предприятий.

Тогда уточнялось, что в общей сложности было обесточено около 300 тысяч потребителей области.