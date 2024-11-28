Сотні тисяч людей без світла. Що відомо про ситуацію з електроенергією в різних областях

Зранку четверга, 28 листопада, через масовані ворожі обстріли мешканці різних областей України залишились без електроенергії. В НЕК "Укренерго" запроваджували також аварійні відключення світла.

РБК-Україна розповідає, що відомо про поточну ситуацію в різних регіонах й оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії.

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Рішення "Укренерго"

О 6:34 ранку Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила, що у зв'язку з оголошенням повітряної тривоги в Україні застосовані аварійні відключення електроенергії.

Допис "Укренерго" (скриншот: facebook.com/npcukrenergo)

При цьому міністр енергетики України Герман Галущенко уточнив, що під масованим ударом ворога - знову енергетика.

"Атаки на енергообєкти відбуваються по всій Україні. Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" терміново ввів екстрені відключення електроенергії. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись наслідки. Слідкуйте за офіційними повідомленнями і будьте в укриттях", - написав посадовець у своєму Facebook.

Допис Галущенка (скриншот: facebook.com/german.galushchenko)

Об 11:50 в "Укренерго" повідомили про скасування аварійних відключень.

"Усі споживачі повертаються до графіків погодинних відключень", - уточнили у компанії.

Графік застосування обмежень у конкретному регіоні радять шукати на сайті та на офіційних сторінках у соцмережах оператора системи розподілу (обленерго).

Повідомлення "Укренерго" (скриншот: facebook.com/npcukrenergo)

Київ та область

У ДТЕК Київські електромережі та ДТЕК Київські регіональні електромережі зранку підтвердили введення екстрених відключень світла.

Увагу громадян звернули на те, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, не діють.

"Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців. Вірте в енергетиків", - підсумували у ДТЕК.

Повідомлення ДТЕК (скриншот: facebook.com/@dtekkrem)

Пізніше в офіційному Telegram-каналі ДТЕК повідомили про оновлені графіки відключень на 28 листопада.

"Згідно з новими командами "Укренерго" маємо оновлені графіки відключень на сьогодні", - пояснили українцям.

Нижче пропонуємо ознайомитись з оновленими графіками для Києва та області.

Оновлені графіки ДТЕК для Києва та області (скриншот: t.me/dtek_ua)

Одеська область

У ДТЕК Одеські електромережі повідомили, що сьогодні відключення будуть відбуватись за оновленим стабілізаційним графіком (відповідно до команди НЕК "Укренерго".

Уточнюється, що графіки на 28 листопада вже доступні:

у чат-боті у Viber

у чат-боті у Telegram

на офіційному сайті

"Дякуємо всім за розуміння та терпіння! Вірте в ППО та енергетиків", - підсумували у компанії.

Допис ДТЕК Одеські електромережі (скриншот: facebook.com/dtekoem)

У Telegram-каналі ДТЕК також поділились графіком стабілізаційних відключень в Одеській області.

Оновлені графіки ДТЕК для Одеської області (скриншот: t.me/dtek_ua)

Тернопільська область

У Тернопільській обласній державній адміністрації нагадали, що внаслідок чергового масованого обстрілу об'єктів генерації та передачі електроенергії, по всій країні вводили аварійні заходи для стабілізації енергосистеми.

На Тернопільщині при цьому:

з 6:37 ранку введено 10 черг аварійних відключень електроенергії

з 7:00 до 20:00 діятимуть графіки обмеження потужності для підприємств області

з 8:00 до 19:00 для населення заплановано застосування погодинних відключень відповідно до графіків, оприлюднених на офіційних ресурсах АТ "Тернопільобленерго"

"Важливо: ситуація в енергосистемі є динамічною, тому можливі зміни у часі та умовах постачання електроенергії. Дякуємо за розуміння та закликаємо жителів області раціонально використовувати електроенергію", - підсумували в ОДА.

Допис Тернопільської ОДА (скриншот: facebook.com/oda.te.gov.ua)

Дещо згодом про ситуацію з енергозабезпеченням в Тернопільській області розповів голова облдержадміністрації В'ячеслав Негода.

Львівська область

У "Львівобленерго" після повідомлення про застосування аварійних відключень оприлюднили оновлений графік погодинних відключень електроенергії впродовж 28 листопада.

Оновлений графік відключень від "Львівобленерго" (інфографіка: t.me/lvivoblenergo)

До цього в Telegram-каналі урядової ініціативи "Штаб згуртованих громад" повідомляли також, що внаслідок ранкового обстрілу, а також застосування графіків погодинних відключень, без електроенергії у Львівській області зранку залишались 523 тис. абонентів.

Допис "Штабу згуртованих громад" (скриншот: t.me/shtab_zgurtovanych)

Рівненська область

Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив, що Рівненщина оговтується від ранкової ракетної атаки ворога.

"Ціллю був об'єкт енергетичної інфраструктури. Попередньо - люди не постраждали", - уточнив він.

За його інформацією, без електропостачання в області зранку був 681 населений пункт.

У деяких населених пунктах фіксують також водопостачання з пониженим тиском.

"Всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Навчальні заклади Рівного та частини Рівненського району переведені на дистанційне навчання", - зауважив Коваль.

Він додав, що біля житлових будинків неподалік об'єкту рятувальники розгорнули "пункт незламності".

Перелік стаціонарних "пунктів незламності" у Рівненській області (де можна зарядити телефони чи попити чаю) - за посиланням.

Допис Коваля (скриншот: facebook.com/Олександр Коваль)

У "Рівнеобленерго" також повідомляли про аварійні відключення електроенергії.

Зазначається, що персонал проводить усі необхідні заходи для відновлення електропостачання споживачам області.

"Нагадуємо, у період воєнного стану інформація про проведення робіт та пошкоджені об'єкти є інформацією з обмеженим доступом. Закликаємо довіряти лише офіційним джерелам інформації. Просимо зберігати спокій та терпіння. Насамперед заживлюємо обʼєкти критичної інфраструктури! Разом вистоїмо", - підсумували у компанії.

Допис "Рівнеобленерго" (скриншот: facebook.com/roe.vsei.ua)

Дніпропетровська область

Оновлений графік стабілізаційних відключень електроенергії в Дніпропетровській області для 6 груп опублікували в офіційному Telegram-каналі ДТЕК.

Оновлені графіки ДТЕК для Дніпропетровської області (скриншот: t.me/dtek_ua)

Хмельницька область

У Telegram-каналі урядової ініціативи "Штаб згуртованих громад" зранку розповіли, що у Хмельницькій області у двох районах було частково відсутнє електропостачання.

"Внаслідок атаки на область частково відсутнє електропостачання у Шепетівському та Хмельницькому районах. Крім того, згідно з розпорядженням "Укренерго", на Хмельниччині діють екстрені відключення світла", - додали тоді у штабі.

Інформація від "Штабу згуртованих громад" (скриншот: t.me/shtab_zgurtovanych)

Дещо згодом в АТ "Хмельницькобленерго" розповіли, що сьогодні, 28 листопада, у Хмельницькій області діють кілька графіків:

Графік аварійних відключень (ГАВ)

Графік погодинних відключень (ГПВ)

"Наголошуємо, попередити заздалегідь про застосування ГАВ не можливо. Також варто враховувати, що ситуація в енергосистемі динамічно змінюється. Через ворожі обстріли електромереж частина області знеструмлена. Енергетики роблять усе можливе, а часом і не можливе, щоб якомога швидше заживити споживачів", - підсумували в компанії.

Допис "Хмельницькобленерго" (скриншот: facebook.com/@oblenergo.km.ua)

Волинська область

Зранку 28 листопада у Telegram-каналі урядової ініціативи "Штаб згуртованих громад" розповіли, що ворог атакував критичну інфраструктуру Волинської області.

"Внаслідок цього тимчасово без світла перебувають орієнтовно 215 тисяч абонентів. Уся важлива інфраструктура заживлена генераторами. Також розпочали роботу додаткові пункти незламності, де буде світло, інтернет та тепло", - повідомили там.

Уточнювалось також, що було зібрано штаб ТЕС та НС для ліквідації наслідків ворожої атаки.

Повідомлення "Штабу згуртованих громад" (скриншот: t.me/shtab_zgurtovanych)

Пізніше у ПрАТ "Волиньобленерго" розповіли про оновлені графіки погодинного відключення світла.

"У місті Луцьку та Луцькому районі аварійні знеструмлення мереж (не пов'язані з ГПВ і ГАВ). Служби "Волиньобленерго" продовжують працювати над якнайшвидшим відновленням електропостачання", - розповіли у компанії.

Графіки погодинного відключення від "Волиньобленерго" (скриншот: energy.volyn.ua)

Зазначається, що, згідно розпорядження НЕК "Укренерго" з 11:00 було скасовано застосування графіків аварійного відключення (ГАВ).

"Нагадуємо, що графік обмеження споживання електричної потужності (ГОП) в обсязі 5 черг продовжує діяти для промислових споживачів до 20:00", - уточнили в обленерго.

Допис "Волиньобленерго" (скриншот: facebook.com/volynoblenergo)

Івано-Франківська область

Про зміни у графіках погодинних вимкнень електроенергії споживачів повідомили також в АТ "Прикарпаттяобленерго".

Українцям нагадали, що ознайомитися з оновленими ГПВ можна:

на офіційному сайті

у чат-боті у Viber

"Звертаємо увагу, що протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений. За вказівками слідкуйте в наших соцмережах", - підсумували в обленерго.

Допис "Прикарпаттяобленерго" (скриншот: t.me/prykarpattyaoblenergo_official)