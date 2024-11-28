В Минэнерго сделали заявление о массированной атаке по энергообъектам в Украине

Россия 28 ноября совершила уже 11-ю за этот год массированную атаку на объекты гражданской энергетической инфраструктуры. Оценка масштабов повреждений продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .

"Энергетики работают над обеспечением резервных схем питания там, где это возможно. Они уже приступили к восстановительным работам, где позволит ситуация безопасности", - говорится в сообщении.

Российская армия 28 ноября нанесла очередной удар по энергетике Украины. Поэтому по всей Украине применены аварийные графики отключения света.

Во Львовской области 523 тысяч абонентов остались без света, в Волынской области - 215 тысяч абонентов без света.

Как сообщил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко, ситуация в энергосистеме сложная.

"По прогнозу от Укрэнерго экстренные отключения будут продолжаться до вечера, 20:00, но это пока только прогноз", – написал он.