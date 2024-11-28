В Минэнерго сделали заявление о массированной атаке по энергообъектам в Украине
Россия 28 ноября совершила уже 11-ю за этот год массированную атаку на объекты гражданской энергетической инфраструктуры. Оценка масштабов повреждений продолжается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
"Энергетики работают над обеспечением резервных схем питания там, где это возможно. Они уже приступили к восстановительным работам, где позволит ситуация безопасности", - говорится в сообщении.
Российская армия 28 ноября нанесла очередной удар по энергетике Украины. Поэтому по всей Украине применены аварийные графики отключения света.
Во Львовской области 523 тысяч абонентов остались без света, в Волынской области - 215 тысяч абонентов без света.
Как сообщил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко, ситуация в энергосистеме сложная.
"По прогнозу от Укрэнерго экстренные отключения будут продолжаться до вечера, 20:00, но это пока только прогноз", – написал он.
Ситуация в энергетике
Ситуация в энергетическом секторе Украины остается сложной из-за значительных разрушений как генерирующих, так и передающих мощностей.
Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, "прохождение зимы зависит прежде всего от интенсивности российских атак на нашу энергосистему".