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В Минэнерго сделали заявление о массированной атаке по энергообъектам в Украине

Украина, Четверг 28 ноября 2024 10:28
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В Минэнерго сделали заявление о массированной атаке по энергообъектам в Украине Фото: Атака на энергообъекты Украины 28 ноября привела к отключениям света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Россия 28 ноября совершила уже 11-ю за этот год массированную атаку на объекты гражданской энергетической инфраструктуры. Оценка масштабов повреждений продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"Энергетики работают над обеспечением резервных схем питания там, где это возможно. Они уже приступили к восстановительным работам, где позволит ситуация безопасности", - говорится в сообщении.

Российская армия 28 ноября нанесла очередной удар по энергетике Украины. Поэтому по всей Украине применены аварийные графики отключения света.

Во Львовской области 523 тысяч абонентов остались без света, в Волынской области - 215 тысяч абонентов без света.

Как сообщил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко, ситуация в энергосистеме сложная.

"По прогнозу от Укрэнерго экстренные отключения будут продолжаться до вечера, 20:00, но это пока только прогноз", – написал он.

Ситуация в энергетике

Ситуация в энергетическом секторе Украины остается сложной из-за значительных разрушений как генерирующих, так и передающих мощностей.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, "прохождение зимы зависит прежде всего от интенсивности российских атак на нашу энергосистему".

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Графики отключения света Отключения света
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